إعادة إنتاج "الدببة القطبية" في سوريا

تم استعادة إنتاج ثلاجات تحت العلامة التجارية "الدببة القطبية" في محافظة حلب في سوريا، وذلك بعد أن كانت معامل حلب تزود الدولة بأكملها بالآلات، لكن بعد بدء الحرب أغلقت أبوابها.