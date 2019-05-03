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    العشائر السورية

    زعيم كبرى العشائر السورية يدعو لمقاومة الاحتلال الأمريكي ومخططاته شرق الفرات

    © AFP 2019 /
    العالم العربي
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    دعا زعيم قبيلة البوجابر في سوريا الشيخ فايق عايد الضيف شيوخ ووجهاء وأبناء الرقة والجزيرة السورية للالتفاف حول الجيش السوري والرئيس الأسد لدحر الاحتلال وإحباط المؤامرات الهادفة لفصل مناطق شرق الفرات عن سوريا.

    طالب الشيخ الضيف شيوخ ووجهاء وأبناء الرقة والجزيرة السورية بعدم حضور أي اجتماعات تدعو إليها "الميليشيات الكردية" ومن ورائها قوات التحالف الأمريكي محذرا من مؤامرات خبيثة تهدف لفصل الجزيرة عن سوريا.

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    وقال الشيخ الضيف لوكالة "سبوتنيك" في "بيان باسم قبيلة البوجابر في الجمهورية العربية السورية ممثلة بي أنا الشيخ فايق عايد الضيف وباسم أسود المقاومة الشعبية في الرقة" محذرا السوريين في الجزيرة السورية وفي الرقة وشيوخ العشائر، من أن "ما يحضر ويحاك ويدبر لبلادنا ولجزيرتنا السورية ولوادي الفرات لهو أمر جلل، وما يدعونا إليه الغرب والأمريكان وأذنابهم بالمنطقة، الأحزاب الكردية وقسد وغيرهم، لعقد مؤتمرات ولقاءات وتجمعات هي مؤامرات العار والذل، فهم يريدون جعلكم شهود زور على أمر باطل، ويريدون فصل القلب عن الجسد وتقسيم الوطن".

    وأضاف الشيخ الضيف في بيانه: "ستذهب أحلامهم وأـطماعهم سدى فعزيمة الرجال صلبة وهمتهم عالية وكرامتهم لا تقبل المساومة، فيا أبناء سوريا إنكم أحفاد لأجداد جعلوا من عظامهم بيارق نصر على الغزاة والطامعين، فباسمي وباسم قبيلتي وباسم أسود المقاومة الشعبية في الرقة أطلب من جميع شيوخ ووجهاء وأعيان القبائل في الجزيرة السورية وجميع مكونات المجتمع في الجزيرة والرقة عدم حضور تلك المؤتمرات والتجمعات لأن موائدها الخبث والمكائد، ولنلتف حول جيشنا العربي السوري بقيادة القائد الرئيس بشار الأسد ولنشد من أزر أسود المقاومة الشعبية في الرقة فهي رديف لجيشنا الباسل، وأطلب من شبابنا عدم العمل مع قوات قسد، لا بأعمال عسكرية ولا وظائف مدنية".

    وختم الشيخ الضيف بيانه بالتأكيد على أن "النصر قادم وتحرير كل شبر من سوريا هو الهدف القريب والقريب جدا بعزيمة الجيش العربي السوري وأسود المقاومة الشعبية الرديفة".

    وكانت مواقع التواصل الاجتماعي تداولت مطلع العام الحالي مقطع فيديو للشيخ فايق عايد الضيف شيخ عشيرة البوجابر بمحافظة الرقة، وهو يناشد الرئيس السوري بشار الأسد للتدخل العاجل لتخليص الرقة من الاحتلال الامريكي، داعياً جميع أفراد قبيلته إلى الالتفاف حول الجيش العربي السوري والقوات الرديفة لدحر المحتل.

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    © AFP 2019 / Delil Souleiman
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    وتعد عشيرة البوجابر من أكبر العشائر السورية، وقد شكلت منذ بداية العام الحالي قوات لمقاومة الاحتلال الأمريكي وأدواته الكردية باسم "أسود المقاومة الشعبية" التي تبنت خلال الأشهر الماضية عدة عمليات استهدفت أرتال ودوريات تابعة للقوات الأمريكية ومسلحي تنظيم (قوات سوريا الديمقراطية/ قسد) الموالين لجيش الاحتلال الأمريكي، وأسفرت عن مقتل وإصابة العديد من عناصر هذه الأرتال والدوريات، وذلك قبل أن توقف عملياتها بعد سيطرة "قسد" على الباغوز بريف دير الزور ووقوع عدة تفجيرات في الرقة تم تبنيها من قبل تنظيم داعش وراح ضحيتها مدنيون سوريون وعناصر من تنظيم قسد، حيث رأت "أسود المقاومة الشعبية" أنه تم توظيف إرهابيين دواعش لتنفيذ هذه التفجيرات للتشويش على المقاومة.

     كما هب أبناء عشيرة البوجابر شهر يناير كانون الثاني الماضي في قرى هنيدة والمنصورة والصفصافة بريف الرقة الغربي بوجه "ميليشيات تنظيم قسد" والقوات الأمريكية وهاجمت مقراتها وأحرقت أعلامها وأجبرتها على الانسحاب من هذه القرى التي تعرضت بعد ذلك لحصار وحملة اعتقالات واسعة طالت آلاف المدنيين على يد ميليشيات قسد وأظهر العديد من مقاطع الفيديو المسربة على وسائل التواصل الاجتماعي عمليات تعذيب نفذتها ميليشيات قسد بحق المعتقلين الذين لقي بعضهم حتفه تحت التعذيب.

    جدير ذكره أن وحدات تابعة للجيش السوري اندفعت يوم الجمعة الماضي مخترقة جبهة الرقة الجنوبية الغربية وتقدمت بعمق ثلاثة كيلومترات تحت غطاء من الطيران الحربي السوري والروسي على الجبهة الجنوبية الغربية للرقة، حيث امتد خط تقدم الجيش السوري من قرية جعيدين شرقا مرورا بهورة الجريات حتى منطقة شعيب الذكر غرباً وبعمق ثلاثة كيلومترات باتجاه مواقع سيطرة ميليشيات (قوات سوريا الديمقراطية/ قسد) الموالية لجيش الاحتلال الأمريكي التي شهدت تخبطاً واضحاً وقامت بسحب نقاط قريبة لها في قرية هورة الجريات باتجاه المعبر التابع لها على طريق الطبقة- سلمية.

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    الكلمات الدلالية:
    العشائر السورية, قسد, الرقة, سوريا
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