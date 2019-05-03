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    مصر تحتفل بتدشين غواصة ألمانية ثالثة... وقائد البحرية: نحمي حدودنا (فيديو)

    © flickr.com/ John McCabe
    العالم العربي
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    شهد الفريق أحمد خالد، قائد القوات البحرية المصرية، صباح الجمعة، تدشين ثالث غواصة مصرية حديثة "تايب" طراز 209/1400، في ميناء كيل الألماني.

    وتضمنت مراسم الاحتفال باستلام مصر الغواصة الثالثة من ميناء كيل الألماني، حسبما عرض تلفزيون محلي، عزف السلام الوطني، وإطلاق اسم "S43" الغواصة المصرية الجديدة.

    وأعطى قائد القوات البحرية، إشارة البدء في إنزل الغواصة المصرية الثالثة، لتسير في طريقها نحو مصر؛ لتنضم إلى الأسطول المصري.

    وقال إن هناك العديد من المشروعات المصرية الألمانية التي تعزز التعاون بين الدولتين، مضيفا أن هناك مدرسة ألمانية في مصر، كما أن هناك العديد من المشروعات الضخمة، كما أنشأت مصر محطات طاقة لتوفير الطاقة لنحو 50 مليون مصري، وفقا لصحيفة اليوم السابع المحلية.

    وأضاف قوائد القوات البحرية خلال مراسم تدشين ثالث غواصة مصرية كاملة، أن هناك العديد من الاستثمارات في الموارد البشرية والتعليم والمعرفة، وكذلك بناء السفن بالتعاون مع الشركات الألمانة المتميزة.

    وأوضح أن التعاون بين البلدين يمثل حجر الزواية، مشيرا إلى أن 120 شركة ألمانية تعمل في السوق المصري باستثمارات تقدر بملايين الدولارات.

    وأشار خلال المؤتمر إلى أن هناك مليون سائح ألماني يزورن مصر سنويا، وقواتنا البحرية تعمل في تأمين التحديات، كما أن القوات البحرية تعمل على تأمين المنافذ البحرية ومكافحة الهجرة غير الشرعية.

    وتسلمت مصر العام الماضي خلال شهري أبريل وأغسطس، غواصتين من ألمانيا من طراز "تايب 209"، في إطار صفقة تعاقدت عليها مصر مع ألمانيا تتضمن 4 غواصات بحرية حديثة.

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    أخبار مصر, غواصة, القوات البحرية المصرية, مصر
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