المغرب... اعتقال خلية إرهابية خططت لعمليات إرهابية في المملكة

اعتقلت السلطات المغربية اليوم الجمعة ثمانية أشخاص مشتبه بهم في التحضير للأعمال الإرهابية في مدينة طنجة شمال البلاد.

وقال المكتب المركزي للأبحاث القضائية في المغرب :

"تم تفكيك الخلية الإرهابية المكونة من 8 متطرفين من مدينة طنجة تتراوح أعمارهم بين 20 و 31 عاما، بينهم شقيق مقاتلين في صفوف تنظيم "داعش" في سوريا والعراق."

وخلال عملية المداهمة، تم الحجز على المعدات الإلكترونية وأسلحة بيضاء وقطعة من القماش الأسود ترمز لشعار تنظيم "داعش" (المظور في روسيا وعدد من الدول) وبملابس موحدة وبندقيتين للصيد تحت الماء.

وأكدت مصادر أمنية على أن عناصر هذه الخلية الموالين لـ"داعش"، انخرطوا في الدعاية والترويج لهذا التنظيم الإرهابي وخطاباته المتطرفة، بالموازاة مع سعيهم لتنفيذ عمليات إرهابية نوعية بالمملكة.