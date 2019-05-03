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    الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

    رئيس البرلمان اللبناني: السيسى قيادة استثنائية ولا يستطيع أي رئيس تحمل ما تحمله

    © AFP 2019 / LOUISA GOULIAMAKI
    العالم العربي
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    قال رئيس البرلمان اللبناني، إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قيادة استثنائية، مرحبا بما ذكره رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي حول نقل الخبرة المصرية إلى لبنان.

    والتقى مدبولي ونبيه بري، اليوم الجمعة، بحضور وزراء الكهرباء والطاقة، والبترول، والقوى العاملة، والاتصالات، والتجارة والصناعة، المصريين، وسفير مصر في بيروت.

    وقال بري إنه ما من رئيس يستطيع تحمل ما تحمله الرئيس السيسى، "ولولا قراراته الجريئة وغير الشعبية، لما حققت مصر ما حققته الآن"، وفقا لبوابة الأهرام المصرية.

    رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري في مؤتمر مبادرة الاستثمار المستقبلي في الرياض، 24 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
    © AP Photo / Amr Nabil
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    وأكد برى أنه يتطلع لأن يرى مصر فى غضون السنوات الخمس المقبلة في مكانة متقدمة بين الدول.

    وأعاد تأكيد دعمه الكامل لعلاقات التعاون مع مصر، مشددا على انحيازه الصريح للتعاون بين الأشقاء العرب، من أجل تحقيق التنمية المتكاملة بين الدول العربية.

    وقد جرت الإشارة خلال اللقاء إلى ما تم الاتفاق عليه خلال اجتماعات اللجنة المشتركة بشأن مشاركة شركات البترول والغاز المصرية التى تعمل فى مجال البنية التحتية فى المناقصات الخاصة بقطاع النفط والطاقة فى لبنان.

    وأطلع مدبولي رئيس مجلس النواب اللبناني على المحادثات التى أجراها مع الرئيس ميشيل عون، ورئيس الوزراء سعد الحريري، والتي أثمرت الاتفاق على ملفات تعاون من شأنها تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية بين الجانبين.

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