تسجيل
20:12 03 مايو/ أيار 2019
مباشر
    بحث
    إيفانكا ترامب - جاريد كوشنر

    الخيار الوحيد أمام الفلسطينيين والعرب بشأن "صفقة القرن"

    © REUTERS / HANDOUT
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    الموضوع:
    متابعة لملف "صفقة القرن" (40)
    0 0 0

    قال الكاتب البحريني عبد الله الجنيد، إن أكبر التحديات لما بات يعرف بصفقة القرن هو غياب شركاء وازنين، وأكبرهم المملكة العربية السعودية.

    وأضاف في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، اليوم الجمعة، أن ما رشح حتى الآن حول القضية مجرد تصريحات مقتضبة، من قبل جاريد كوشنر، وأهمها التنصل من الوضع النهائي والقانوني لمدينة القدس، وضم كل مستوطنات الضفة الغربية إلى إسرائيل، وإسقاط فرضية العودة للحديث عن مبادرة السلام العربية.

    اعتراف أمريكي

    جاريد كوشنر
    © AP Photo / Susan Walsh
    كوشنر: "صفقة القرن" ستعلن بعد شهر رمضان
    وتابع أنه يستخلص من كل ذلك إخراج خيار حل الدولتين إلى الأبد في هذه الصفقة، وأنه سيلحق ذلك الاعتراف الرسمي من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، بسيادة إسرائيل على الجولان.

    وتابع بحسب وصفه، قائلا:"هذا الارتجال المتهور من قبل إدارة ترامب دون احتساب يؤسس لاستمرار عدم الثقة في السياسات الأمريكية منذ غزو العراق في 2003، وما أنتجته من نتائج كارثية على المنطقة حتى يومنا هذا".

    وأوضح أن الخيار الوحيد أمام الفلسطينيين والعرب الآن، هو محكمة العدل الدولية، كونها الهيئة الدولية الوحيدة التي قد تضمن الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني.

    نقطة بداية

    قال جاريد كوشنير، مستشار البيت الأبيض إن خطته للسلام في الشرق الأوسط ستكون "نقطة بداية جيدة" لمعالجة القضايا الجوهرية بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

    وقال كوشنر لمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى إن "ما سنتمكن من إعداده هو حل نعتقد أنه سيكون نقطة بداية جيدة للقضايا السياسية، ومن ثم إطار لما يمكن القيام به لمساعدة هؤلاء الناس على بدء حياة أفضل"،  بحسب رويترز.

    جاريد كوشنر
    © REUTERS / JAMES LAWLER DUGGAN
    البرغوثي: صفقة القرن تنفذ ما جاء في كتاب لنتنياهو قبل 25 عاما
    بذكر أن البيت الأبيض يخطط لإطلاق خطة سلام في الشرق الأوسط، والمعروفة إعلاميا بـ"صفقة القرن" في الأشهر القليلة المقبلة.

    وكان كوشنر صرح، الثلاثاء الماضي، أنه سيتم الكشف عنها في وقت ما بعد شهر رمضان، الذي ينتهي هذا العام في 4 يونيو/ حزيران، بحسب "أسوشيتيد برس".

    التواصل بين السلطة وواشنطن

    في وقت سابق، قال السفير حازم أبو شنب، القيادي بحركة فتح، إن السلطة الفلسطينية أو أي من الجهات الفلسطينية لم يتواصلوا مع أي مسؤول من الإدارة الأمريكية بشأن ما يسمى بـ"صفقة القرن".

    وأضاف، أبو شنب، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك": "السلطة الفلسطينية اتخذت موقفا منذ أن أعلن ترامب، في 6 ديسمبر/كانون الأول 2017، موقفا مناهضا للقانون والتاريخ، ضد مدينة القدس، لصالح الدولة العبرية على حساب الحقوق الفلسطينية والقانون الدولي، وضرب بها عرض الحائط، وقرر أن يعطي القدس لدولة (الاحتلال الإسرائيلي).

    وتابع: "منذ ذلك الوقت، امتنعت السلطة ومنظمة التحرير وحركة فتح عن التواصل مع أي شخصيات رسمية أمريكية".

    الموقف الأردني

    رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس
    © AP Photo / Mohamad Torokman
    قيادي بحركة فتح: لا يوجد تواصل مع أمريكا بشأن "صفقة القرن"
    في وقت سابق، قالت الناطقة الرسمية باسم الحكومة الأردنية، جمانة غنيمات، إن مواقف الأردن وجهوده بقيادة الملك عبد الله الثاني، حيال القدس والقضيّة الفلسطينيّة مركزية ومهمة، وهي واضحة ومعلنة وساهمت بوضع القضية الفلسطينية بصدارة اهتمامات المجتمع الدولي.

    ولفتت إلى أن الأردن لا يعرف تفاصيل صفقة القرن، وبغض النظر عن تفاصيلها كانت لاءات الملك الثلاثة واضحة حول التوطين والوطن البديل والقدس، فلا تنازل عن الثوابت في هذا الجانب، وسيواصل الأردن دوره بموجب الوصاية الهاشمية على المقدّسات الإسلاميّة والمسيحيّة في القدس، واصفة القضية الفلسطينية بأنها قضية أردنية عربية عالمية مشتركة.

    الموضوع:
    متابعة لملف "صفقة القرن" (40)

    انظر أيضا:

    البرغوثي: صفقة القرن تنفذ ما جاء في كتاب لنتنياهو قبل 25 عاما
    عن أطرافها وأهدافها... نجل مبارك يعلق للمرة الأولى على "صفقة القرن"
    الجيش الأردني يرد على "تسريبات صفقة القرن": نرفض التهديدات وفي أعلى درجات الجاهزية
    نصر الله: هناك دور حقيقي للسعودية والإمارات في طبخة "صفقة القرن"
    فلسطين: غرينبلات يكشف حجم مؤامرة ما تسمى "صفقة القرن"
    الكلمات الدلالية:
    صفقة القرن, فلسطين, أمريكا, الجيش الأردني, أمريكا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    فتيات في منتدى المنطقة القطبية الشمالية الدولي: المنتدى الدولي لإقليم الحوار في سان بطرسبورغ
    أفضل صور "سبوتنيك" في شهر أبريل 2019
    كيف انعكست العقوبات الأمريكية على السياحة الإيرانية
    كيف انعكست العقوبات الأمريكية على السياحة الإيرانية
    اختلافات بين المقاتلة الروسية سو-35 والمقاتلة الأمريكية إف-35
    اختلافات بين المقاتلتين الروسية "سو-35" والأمريكية "إف-35"
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك