تسجيل
20:12 03 مايو/ أيار 2019
مباشر
    بحث
    الملك سلمان

    جثا على ركبته أمامه... صورة الملك سلمان ومحمد عبده تشعل مواقع التواصل

    Twitter
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 03

    اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما انتشرت صورة تجمع العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، مع المطرب السعودي الأشهر، محمد عبده.

    وكان محمد عبده قد أحيا مساء أمس الخميس، احتفالية نهائي كأس الملك سلمان، بين فريقي التعاون والاتحاد على ملعب الملك فهد الدولي في العاصمة الرياض، والتي شهدت حضور الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

    ملعب كرة قدم
    © REUTERS / Jason Cairnduff
    بالفيديو... أهداف مباراة التعاون والاتحاد في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين (2-1)
    وتمكن فريق التعاون من الفوز بكأس الملك سلمان للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه على الاتحاد بهدفين دون رد.

    وتمكن التعاون من تحقيق عودة قوية، بعدما كان متأخرا بهدف سجله لاعب الاتحاد، ألكسندر بريوفيتش، ليعود التعاون ويفوز بهدفين سجلهما طلال العيسى في الدقيقة 54 من زمن اللقاء، فيما أحرز ليندر تاوامبا الهدف القاتل في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

    وكان التعاون قد فجر مفاجأة مدوية بإخراجه الهلال، بفوزه عليه بخماسية نظيفة، ليفوز التعاون بلقب الكأس للمرة الأولى في تاريخه. وشهدت المباراة حضور العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان. 

    ونشر الحساب الرسمي لشركة "روتانا ميوزك" التابعة للأمير الوليد بن طلال، صورة ظهر فيه محمد عبده وهو يصافح الملك سلمان.

    ظهر محمد عبده في تلك الصورة، وهو يجثو على ركبته من أجل مصافحة الملك سلمان، الذي كان جالسا في المقصورة الرئيسية لاستاد الملك فهد الدولي، فيما كان الأمير محمد بن سلمان ينظر إليهما مبتسما.

    وعلق عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي على تلك الصورة، بأنه تظهر "لقطة أبوية" من العاهل السعودي.

    وقالت روتانا ميوزيك، في تعليقها على تلك الصورة:"لقطة أبوية حانية لملك الحزم خادم الحرمين الشريفين بكل تواضع يستمع لفنان العرب محمد عبده تعكس تلاحم القائد المحبوب بشعبه".

    وأدى فنان العرب بين شوطي المباراة أوبريت "مولد أمة"، وسط تفاعل الجماهير التي ملأت مدرجات الملعب.

    انظر أيضا:

    ردود فعل قوية بعد حديث نصرالله عن الملك سلمان... هكذا علق السعوديون
    الملك سلمان يتلقى هدية تثير تساؤلات السعوديين (صور وفيديو)
    بعد تتويجه بطلا لكأس الملك سلمان... الوليد بن طلال يقدم مكافأة لنادي التعاون السعودي
    لحظة وصول الملك سلمان إلى نهائي كأس الملك... ماذا فعل (صور وفيديو)
    نصر الله: لا أحب الملك سلمان لكن عندما سمعت كلام ترامب عنه "حرقني قلبي عليه
    البحرين تنتقد تصرف أمير قطر لحظة التقاط الصورة التذكارية مع الملك سلمان
    نجل الملك سلمان يدشن أول حدث عالمي من نوعه في السعودية
    الكلمات الدلالية:
    أخبار الملك سلمان, أخبار السعودية, صورة, روتانا, محمد بن سلمان, سلمان بن عبد العزيز آل سعود, محمد عبده, الوليد بن طلال, السعودية
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    فتيات في منتدى المنطقة القطبية الشمالية الدولي: المنتدى الدولي لإقليم الحوار في سان بطرسبورغ
    أفضل صور "سبوتنيك" في شهر أبريل 2019
    كيف انعكست العقوبات الأمريكية على السياحة الإيرانية
    كيف انعكست العقوبات الأمريكية على السياحة الإيرانية
    اختلافات بين المقاتلة الروسية سو-35 والمقاتلة الأمريكية إف-35
    اختلافات بين المقاتلتين الروسية "سو-35" والأمريكية "إف-35"
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك