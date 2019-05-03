تسجيل
00:06 04 مايو/ أيار 2019
مباشر
    بحث
    احتجاجات في السودان ترفض المجلس العسكري

    تجمع المهنيين: وجدنا مؤشرات إيجابية من المجلس العسكري حول الوثيقة الدستورية لطريقة الحكم

    © REUTERS / STRINGER
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    كشف المتحدث باسم تجمع المهنيين في السودان، أمجد فريد، عن وجود مؤشرات إيجابية من قبل المجلس العسكري الانتقالي عقب تسليم قوى "إعلان الحرية والتغيير"، الوثيقة الدستورية لشكل الحكم خلال الفترة الانتقالية إلى المجلس العسكري يوم أمس (الخميس).

    الخرطوم — سبوتنيك. وقال فريد خلال مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة: "هناك إشارة إيجابية من طرف المجلس العسكري عقب البيان الصحفي الذي أصدره أمس الخميس، وأقول الكرة الآن في ملعب المجلس العسكري الانتقالي".

    جندي سوداني يقف حذرًا أثناء حضور المتظاهرين مظاهرة احتجاج تطالب الرئيس السوداني عمر البشير بالتنحي خارج وزارة الدفاع في الخرطوم
    © REUTERS / STRINGER
    السودان... اقتراح للمجلس العسكري بشأن تقاسم السلطة مع المدنيين
    وحول تبادل الاتهامات بين قوى الحرية والتغيير ومجلس العسكري بوجود اتفاق لفتح الطريق للقطارات وسط الخرطوم، وإزالة المتاريس، أكد فريد أن" قوى إعلان الحرية والتغيير أعلنت في تاريخ السادس والعشرين من أبريل/نيسان المنصرم عن استعدادهم للتنسيق مع هيئة سكك حديد السودان لفتح مسار وعبور القطارات لأوقات محددة"، لافتا في ذات الوقت، أن" نسبة النقل لسكك الحديد في البلاد فقط 5 بالمائة وهذه نسبة لا تؤدي لفجوة غذائية في البلاد".

    ونفى فريد، بوجود اتفاق لفتح مسارات الطرق الداخلية حول منطقة القيادة العامة للجيش، وإزالة المتاريس من حولها، وأكد أن "المتاريس ستظل باقية وستمدد لأبعد من ذلك حتى تحقق جميع المطالب".

    وفي سياق آخر، أكد فريد، بوجود بعض الاختلافات في الرؤى داخل إطار قوى إعلان الحرية والتغيير، مشيرا، إلى أن ذلك"أمر طبيعي أن يحصل بعض الخلاف في الرؤى لكن الميثاق الذي يجمع أحزاب وكيانات داخل قوى الحرية، يظل واضحا بين قوى الحرية والتغيير".

    وسلمت قوى الحرية والتغيير يوم أمس (الخميس)، وثيقة دستورية لطريقة حكم البلاد خلال الفترة الانتقالية ومن أبرز بنودها أن تمدد الفترة الانتقالية أربع سنوات وأن عدد الوزراء 17 وزيرا بمجلس الوزراء يتم اختيارهم عبر قوى الحرية والتغيير فقط، إضافة إلى، أنه يتم اختيار أعضاء بالتشاور بين المجلس التشريعي و قوى الحرية والتغيير، ويصل عددهم من 120 إلى 150 عضوا.

    ولكن في ذات الوقت هدد القيادي في تيار نصرة الشريعة ودولة القانون، عبد الحي يوسف، وأمام أحدى المساجد بالخرطوم خلال خطبة الجمعة رفضهما للوثيقة التي تقدمت بها قوى الحرية والتغيير إلى المجلس العسكري، مشيران إلى أنها تحمل مضامين لسيطرة قوى الحرية والتغيير على مفاصل الحكم في البلاد خلال الفترة الانتقالية إلى جانب أنها تدعو إلى حكم علماني وبعيدة عن أحكام الشريعة الإسلامية.

    وفي بيان صحفي للمجلس العسكري الانتقالي يوم أمس الخميس أكد أنهم تسلموا رؤية قوى الحرية والتغيير للفترة الانتقالية واعتبرها خطوة جيدة لدفع الحوار بين الجانبين وأكد المجلس العسكري الانتقالي القيام بدراسة الوثيقة ثم الرد عليها.

    انظر أيضا:

    تجمع المهنيين السودانيين: سنستمر في اعتصامنا حتى تحقيق أهداف الثورة كافة
    الناطق باسم تجمع المهنيين: المجلس العسكري كان متمسكا بالسيادة وهذا مرفوض
    روسيا تؤكد إمكانية الاتفاق على لجنة لصياغة الدستور السوري قريبا... تجمع المهنيين السودانيين يقترح فترة انتقالية مدتها 4 سنوات
    تجمع المهنيين بصدد إعلان مجلس سيادي مدني واتصالات خارجية مكثفة بالمجلس العسكري
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    فتيات في منتدى المنطقة القطبية الشمالية الدولي: المنتدى الدولي لإقليم الحوار في سان بطرسبورغ
    أفضل صور "سبوتنيك" في شهر أبريل 2019
    كيف انعكست العقوبات الأمريكية على السياحة الإيرانية
    كيف انعكست العقوبات الأمريكية على السياحة الإيرانية
    اختلافات بين المقاتلة الروسية سو-35 والمقاتلة الأمريكية إف-35
    اختلافات بين المقاتلتين الروسية "سو-35" والأمريكية "إف-35"
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك