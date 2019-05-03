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    مدفعية الجيش السوري في ادلب (صورة ارشيفية)

    بالصور.. مدفعية الجيش السوري تتصيد الإرهابيين شمال حماة

    © Sputnik . Iliya Pitalev
    العالم العربي
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    دمرت مدفعية الجيش السوري الجمعة سلسلة أهداف تابعة للإرهابيين الصينيين التابعين للحزب الإسلامي التركستاني على عدة محاور في ريف حماة الشمالي الغربي.

    ونقل مراسل "سبوتنيك" عن مصدر ميداني قوله: "إن وحدات الجيش السوري واصلت الجمعة استهدافاتها المدفعية والصاروخية لمواقع التنظيمات الإرهابية في المنطقة منزوعة السلاح، حيث أتت هذه الاستهدافات بعد رصد محاولة مسلحي الحزب الإسلامي التركستاني تحصين وتدشيم مواقعهم على محاور الحويز والحويجة وباب الطاقة ومحيط قلعة المضيق مما استدعى تعامل قوات الجيش مع هذه التحصينات عبر سلاحي المدفعية والصواريخ وتدمير عدة مواقع تابعة للمجموعات المسلحة.

    وعلى محوري الآثار والموارد بمحيط قلعة المضيق، أوضح المصدر أن قوات الجيش السوري تمكنت من إحباط محاولة تسلل نفذها مسلحو الجبهة الوطنية للتحرير المدعومة من قبل تركيا باتجاه مواقع الجيش السوري، وقتلت وأصابت عدداً من المسلحين فيما انسحب من تبقى منهم باتجاه عمق مناطق سيطرتهم بريف حماة الشمالي الغربي.

    الجيش السوري يدمر أهداف تابعة للإرهابيين الصينيين التابعين للحزب الإسلامي التركستاني
    © Sputnik . Bassel Shurtouh
    الجيش السوري يدمر أهداف تابعة للإرهابيين الصينيين التابعين للحزب الإسلامي التركستاني

    وكان الجيش العربي السوري، بدأ منذ صباح الاثنين الماضي، بإرسال تعزيزات عسكرية كبيرة إلى جبهات القتال في ريف حماة الشمالي، ونقل مراسل "سبوتنيك" عن مصدر عسكري سوري تأكيده أن الجيش السوري لن يبقى في موضع الرد على استفزازات المسلحين واعتداءاتهم وأن عملية تطهير المنطقة منزوعة السلاح (كمرحلة أولى) باتت ضرورة لا يمكن تأجيلها.

    وكان قائد ميداني في الجيش السوري أكد لـ "سبوتنيك" مطلع الشهر الجاري أن قوات الجيش تستعد لإطلاق عملية عسكرية خلال أيام قليلة، من شأنها تحرير ريف حماة الشمالي من الفصائل الإرهابية المسلحة كمرحلة أولى، بعد أن استكملت القوات انتشارها على طول الجبهة.

    وقال علي طه، قائد إحدى مجموعات الاقتحام العاملة بإمرة العميد سهيل الحسن (الملقب بالنمر) لوكالة "سبوتنيك": "إنه ونتيجة استمرار تصعيد القصف الصاروخي وبعضه كان مذخرا بمواد كيميائية سامة، من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة المنتشرة في المنطقة منزوعة السلاح ضد المناطق الآمنة، تم إعطاء التعليمات من قبل القيادة السورية لإرسال تعزيزات عسكرية باتجاه محاور ريف حماة الشمالي بهدف شن عملية عسكرية تهدف في مرحلتها الأولى إلى حماية المدنيين من قذائف المجموعات الإرهابية المسلحة".

    الجيش السوري يدمر أهداف تابعة للإرهابيين الصينيين التابعين للحزب الإسلامي التركستاني
    © Sputnik . Bassel Shurtouh
    الجيش السوري يدمر أهداف تابعة للإرهابيين الصينيين التابعين للحزب الإسلامي التركستاني

    وأشار طه إلى أن العملية تتخذ بعدا ضروريا بعد فشل تركيا في الإيفاء بأي من التزاماتها فيما يتعلق باتفاق سوتشي الموقع في السابع عشر من شهر سبتمبر/ أيلول من العام الماضي، والمتضمن إنشاء منطقة منزوعة السلاح خالية من الأسلحة الثقيلة ومن الإرهابيين، بل على العكس فما حدث هو تعزيز وجود الإرهابيين في هذه المنطقة وزيادة عددهم وعتادهم الثقيل وزيادة استفزازاتهم وخروقاتهم واعتداءاتهم اليومية على مواقع الجيش وعلى الأحياء السكنية في القرى والبلدات على طول جبهات المنطقة منزوعة السلاح.

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