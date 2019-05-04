ليبيا... هجوم مسلح تتعرض له المنطقة العسكرية في مدينة سبها جنوب البلاد

أفاد مصدر محلي في مدينة سبها الليبية جنوب البلاد اليوم السبت، عن هجوم مسلح استهدف المنطقة العسكرية التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية بقيادة المشير خليفة حفتر بالمدينة، مرجحا أن المسلحين من قوة حماية الجنوب.

بنغازي — سبوتنيك. وقال المصدر المحلي لوكالة سبوتنيك إن "أحد المعسكرات التابعة للجيش الوطني الليبي بمنطقة سبها العسكرية تعرضت لهجـوم مسلح"، مشيرا إلى أن "الهجوم استهدف بمنطقة سبها العسكرية مقر الكتيبة 160 شمال شرق المدينة، الواقع بمحاذاة مستودع سبها النفطي".

© AFP 2019 / STEPHANE DE SAKUTIN فرنسا تنفي "انحيازها" لحفتر في ليبيا وتؤكد على أولوية محاربة الإرهاب

وأضاف المصدر أن "منطقة سبها ومقر الكتيبة 160محاصر حتى الآن ولا زالت الاشتباكات دائرة مع سماع أصوات لمقاتلات حربية في سماء المدينة".

وبدأت المواجهات العنيفة التي تشهدها الضواحي الجنوبية لطرابلس بين قوات تابعة لحكومة الوفاق وأخرى تابعة للقيادة العامة منذ شهر، مخلفة 376 قتيلا على الأقل و1822 مصابا، حسب منظمة الصحة العالمية. فيما تقدر المنظمة الدولية للهجرة أعداد النازحين بنحو 38 ألفًا و900، مشيرة إلى أن المدنيين يفرون من منازلهم.

ومنذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011 تشهد ليبيا، الدولة الغنية بالنفط، نزاعات داخلية مختلفة، لكن الهجوم الذي أطلقته قوات حفتر الخميس شكل تدهورا واضحا بين السلطتين المتنازعتين على الحكم.

وتتنازع على الحكم في ليبيا سلطتان هما: حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج التي شكلت في نهاية 2015 بموجب اتفاق رعته الأمم المتحدة وتتخذ من طرابلس مقرا لها، وسلطات في الشرق الليبي مدعومة من "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر.

وأدت المعارك الجارية لإعلان المبعوث الأممي إلى ليبيا تأجيل المؤتمر الوطني الليبي الذي كان مقررا منتصف الشهر الجاري.