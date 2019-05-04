الجيش: إطلاق قذائف صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، أنه رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل.

وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، على "تويتر" يقول " قبل قليل تم رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل".

#عاجل قبل قليل تم رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع #غزة باتجاه #إسرائيل — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 4, 2019

​كما دوت صفارات الإنذار في كافة البلدات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة بشكل متتالي، وذلك بحسب ما أعلن الجيش الإسرائيلي على "تويتر".

🚨AIR-RAID SIRENS SOUNDING ACROSS SOUTHERN ISRAEL🚨 pic.twitter.com/B1irLGbdov — Israel Defense Forces (@IDF) May 4, 2019

​وقال الجيش الإسرائيلي إن البلدات على حدود غزة تتعرض لرشقات صاروخية من القطاع.

Heavy barrage of rockets being fired at southern Israel from #Gaza for the last 10 minutes. Updates to follow. — Israel Defense Forces (@IDF) May 4, 2019

​وأفاد الجيش بأنه تم إطلاق 50 صاروخا من قطاع غزة، وأنه تمكن من اعتراض العشرات.