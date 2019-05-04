نتنياهو يعقد اجتماعا طارئا

يتوجه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى مقر وزارة الدفاع في تل أبيب لبحث التطورات الأمنية في قطاع غزة.

وكتب الإعلام الإسرائيلي، شمعون آران، في تغريدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، صباح اليوم، السبت، أن نتنياهو سيعقد بعد قليل في تل أبيب سلسلة مشاورات أمنية مع كل من رئيس الأركان، ورئيس جهاز الشاباك، ورئيس مجلس الأمن القومي، ورؤساء الدوائر الأمنية المختصة.

رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو سيعقد بعد قليل في تل ابيب سلسلة مشاورات أمنية

مع

رئيس الأركان ورئيس الشاباك ورئيس مجلس الأمن القومي ورؤساء الدوائر الأمنية المختصة. pic.twitter.com/H0FmRBngU4 — שמעון ארן شمعون آران (@simonarann) May 4, 2019

وفي السياق نفسه، أعلنت مستوطنات غلاف غزة إطلاق صافرات الإنذار، بعد إطلاق عشرات القذائف من قطاع غزة.

وقال آران في تغريدة أخرى له، إنه بعد إطلاق رشقات صاروخية على غلاف قطاع غزة وجنوب البلاد، تم إطلاق صافرات الإنذار في جنوب إسرائيل.

وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إنه تم رصد إطلاق نحو 9٠ قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، في وقت اعترضت منظومات القبة الحديدية بعضها.

حتى هذه الساعة تم رصد اطلاق نحو ٩٠ قذيفة صاروخية من قطاع #غزة باتجاه #إسرائيل حيث تمكنت #القبة_الحديدية من اعتراض عشرات منها.



لقد قصفت دبابات #جيش_الدفاع عدة مواقع تابعة لمنظمة #حماس.



يتبع لاحقًا — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 4, 2019

وأضافت صفحة وزارة الخارجية الإسرائيلية من جانبها، بأن الجيش الإسرائيلي هاجم عدة أهداف في قطاع غزة، بدعوى إطلاق الفلسطينيين من داخل القطاع عشرات القذائف على مستوطنات غلاف غزة.