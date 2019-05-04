هكذا تفاعلت السعودية مع مواطن استغاث في الهند

ووفقا لحساب القنصلية على موقع "تويتر"، غرد مسؤولي القنصلية "بالإشارة إلى ما يتداول بشأن المواطن شداد بن ناصر السبيعي، تود القنصلية توضيح أن المواطن قدم إلى جمهورية الهند بتاريخ 2019/2/6 بتأشيرة سياحية إقامتها لـ30 يوما فقط وعليه قامت القنصلية بمخاطبة الجهات المختصة الهندية، بتاريخ 29/4/2019 للسماح بمغادرة المواطن".
1-— القنصلية السعودية في مومباي (@KSAconsulateBOM) May 3, 2019
إشارة الى ما يتداول في وسائل التواصل الاجتماعي بشأن المواطن / شداد بن ناصر السبيعي ، تود القنصلية العامة في مومباي ان توضح ان المواطن قدم الى جمهورية الهند بتاريخ 2019/2/6 م بتاشيرة سياحية اقامتها ل 30 يوم فقط وعليه قامت القنصلية بمخاطبة الجهات المختصة الهندية
وأوضحت القنصلية أن الإجراءات المتبعة لدى السلطات الهندية في حالات انتهاء التأشيرة تتطلب بعض الوقت، مشيرة إلى أن القنصلية سوف تقوم بدفع الغرامة المطلوبة في الأيام القليلة القادمة، كالمتبع في مثل هذه الحالات، على أن يسمح حينها للمواطن بالمغادرة، بالتنسيق مع الجهات المختصة الهندية.
2-— القنصلية السعودية في مومباي (@KSAconsulateBOM) May 3, 2019
بتاريخ 29/4/2019 للسماح بمغادرة المواطن ، علما بأن الاجراءات المتبعة لدى السلطات الهندية في حالات انتهاء التأشيرة تتطلب بعض الوقت ، وعليه فان القنصليه سوف تقوم بدفع الغرامه المطلوبه كالمتبع في مثل هذه الحالات
وكان المواطن السبیعي، قد سافر للھند بتأشیرة قال إن مدتھا يفترض أنها 90 يوما، لكنه فوجئ، على حد قوله، بأن المدة 30 يوما فقط.
3-— القنصلية السعودية في مومباي (@KSAconsulateBOM) May 3, 2019
وسيتم على ضوئها السماح للمواطن بالمغادرة وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصه الهنديه في الايام القليلة القادمة
وأشار السبيعي إلى أنه أقام في الھند ثلاث شھور، وعند رغبته في العودة إلى المملكة اتضح أن عليه غرامات يجب دفعها، وهو ما لم يتمكن منه.
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