مصر... إعلان موعد افتتاح مشروع آثري جديد بتكلفة 500 مليون جنيه

أعلن أشرف محي مدير عام منطقة آثار الهرم بوزارة الآثار، أن خطة تطوير المنطقة فى مرحلتها الأخيرة، تتضمن إنشاء ممشى سياحي يربط بين المتحف المصري الكبير ومنطقة آثار الهرم.

وفقا لصحيفة "الشروق" المصرية، أشار محي إلى أن مشروع تطوير هضبة الأهرامات سيتم افتتاحه فى النصف الثاني من العام الحالي بتكلفة حوالي 500 مليون جنيه.

© Fotolia / Mirceadobre78 كشف أثري جديد في منطقة الأهرامات المصرية

وأضاف محي، خلال تفقده مبنى الزوار الجديد بالمنطقة الأثرية، أنه تم الانتهاء هندسيا من المشروع بنسبة 100%، ويجرى العمل على تشغيل المشروع.

وأوضح محيي أن مبنى الزوار يضم 12 شباكا للتذاكر 2 منها مخصصان لذوى الاحتياجات الخاصة و4 للزائرين المصريين و6 للأجانب، كما يضم المبنى المخصص للطلاب 3 شبابيك للتذاكر.

وأشار محيي إلى أن مبنى الزوار يضم أيضا سينما تسع 150 زائرا يتم خلالها عرض فيلم توضيحي عن تاريخ المنطقة والحفائر، إلى جانب أنه يضم 18 بازارا.

وسلط محيي الضوء على منطقة انتظار الحافلات الكهربائية لزيارة المواقع الأثرية بها، موضحا أن الهدف منها الحفاظ على المنطقة الأثرية من التلوث والضوضاء.