العاهل السعودي يصدر أمرا ملكيا عاجلا

وافق العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، على العفو عن بعض السجناء المحكومين في الحق العام، بمناسبة شهر رمضان المبارك.

ووفقا لصحيفة "صدى" الإلكترونية السعودية، فقد "تضمن الأمر الملكي الكريم العفو عن المحكومين الذين تنطبق عليهم القواعد المخصصة لهذا العفو، وقد تم إبلاغ الجهات المعنية لتنفيذ الأمر وفق القواعد".

أمر ملكي بالعفو عن بعض السجناء المحكومين في الحقّ العام بمناسبة شهر #رمضان المبارك. pic.twitter.com/v07shy4BfU — أخبار عاجلة (@News_Brk24) May 4, 2019

كما أصدر الملك سلمان، أمرا ملكيا بالعفو عن بعض المساجين وذلك بمناسبة شهر رمضان الكريم. ويشمل قرار العفو الملكي الإفراج عن جنسيات مختلفة بينهم مصريون وكبار سن وذوي احتياجات خاصة والمحكوم عليهم في قضايا المخدرات وعقوق الوالدين.