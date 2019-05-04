العراق يسعى للحصول على منظومة "إس - 400"

كشف النائب في البرلمان العراقي، رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية السابق، حاكم الزاملي، اليوم السبت، عن وجود مفاوضات بين موسكو وبغداد حول تزويد العراق بمنظومة "أس - 400".

وقال الزاملي لشبكة RT إن: "هناك توجهاً عراقياً لتعزيز التعاون في مجال التسليح مع روسيا، وهذا ما نتج عنه توقيع عقد بقيمة أربعة مليارات دولار لشراء مقاتلات، بالإضافة إلى عقد بمليار دولار لتجهيز العراق بمدرعات".

وأضاف الزاملي: "بغداد تتفاوض الآن على شراء منظومة الدفاع الجوي الروسية "إس — 400"، مبيناً أن "هذه المنظومة مهمة جداً، ومن المتوقع أن تكون خلال العامين المقبلين قد دخلت العراق".

الجدير بالذكر أن صواريخ "إس — 400" قادرة على إسقاط جميع الأهداف الجوية بما فيها الطائرات الشبحية وطائرات الإنذار المبكر الأمريكية، وضرب الطائرات قبل إقلاعها من متن حاملات الطائرات، وفقا لمجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية.