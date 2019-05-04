ردا على استهداف غزة... الجهاد الإسلامي توجه رسالة قوية لإسرائيل (فيديو)

وأظهر الفيديو الذي نشرته سرايا القدس صور لمفاعل ديمونا الإسرائيلي ومطار بن غوريون ومصافي حيفا وميناء أشدود، وهي دوائر النار الإسرائيلية التي تستهدفها سرايا القدس.
גדודי אל-קודס של הג'יהאד האיסלאמי, פירסמו סרטון עם מסר לישראל, לפיו "מעגל האש הולך להתרחב". בסרטון ניתן לראות בין היתר צילומים של מה שלטעתנתם הוא הכור הגרעיני בדימונה @GershoniOr pic.twitter.com/DyhWYeWGZp— החדשות 13 (@newsisrael13) May 4, 2019
ووجه الجناح العسكري التابع لحركة الجهاد الإسلامي، سرايا القدس، في مقطع الفيديو رسالة لإسرائيل بأن "دائرة النار ستتسع".
وجاء فيديو سرايا القدس ردا على استهداف قوات الجيش الإسرائيلي لأكثر من 30 هدفا لحركة حماس في قلب قطاع غزة، في وقت أطلقت المقاومة الفلسطينية في القطاع ما يزيد عن 100 قذيفة صاروخية، وذلك منذ صباح اليوم، السبت.
ومن جانبها، نشرت القناة العبرية الـ"13"، مساء اليوم، السبت، فيديو سرايا القدس، تحت عنوان "دائرة النار ستتسع"، وبأنه من بين تلك الدوائر، أو الصور المستهدفة، مفاعل ديمونة النووي.
בג'יהאד האסלאמי הפיצו סרטון שבו העבירו מסר "לאויב הציוני" שלפיו "מעגל האש מתרחב" ואיימו לפגוע בכור בדימונה, בנמל התעופה בן-גוריון ובבתי הזיקוק בחיפה. במקביל, עיתון אל קודס דיווח כי גורם בזרוע הצבאית של הג'יהאד האסלאמי זומן בדחיפות לקהיר, וזאת לבקשת מצרים. pic.twitter.com/wB2eK967C9— יוני בן מנחם yoni ben menachem (@yonibmen) May 4, 2019
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