ردا على استهداف غزة... الجهاد الإسلامي توجه رسالة قوية لإسرائيل (فيديو)

نشرت "سرايا القدس"، الجناح العسكري التابع لحركة الجهاد الإسلامي، في فلسطين، مساء اليوم السبت، مقطع فيديو يظهر مقاتليها في حالة التجهيز والإعداد لضرب إسرائيل.

وأظهر الفيديو الذي نشرته سرايا القدس صور لمفاعل ديمونا الإسرائيلي ومطار بن غوريون ومصافي حيفا وميناء أشدود، وهي دوائر النار الإسرائيلية التي تستهدفها سرايا القدس.

גדודי אל-קודס של הג'יהאד האיסלאמי, פירסמו סרטון עם מסר לישראל, לפיו "מעגל האש הולך להתרחב". בסרטון ניתן לראות בין היתר צילומים של מה שלטעתנתם הוא הכור הגרעיני בדימונה @GershoniOr pic.twitter.com/DyhWYeWGZp — החדשות 13 (@newsisrael13) May 4, 2019

ووجه الجناح العسكري التابع لحركة الجهاد الإسلامي، سرايا القدس، في مقطع الفيديو رسالة لإسرائيل بأن "دائرة النار ستتسع".

وجاء فيديو سرايا القدس ردا على استهداف قوات الجيش الإسرائيلي لأكثر من 30 هدفا لحركة حماس في قلب قطاع غزة، في وقت أطلقت المقاومة الفلسطينية في القطاع ما يزيد عن 100 قذيفة صاروخية، وذلك منذ صباح اليوم، السبت.

ومن جانبها، نشرت القناة العبرية الـ"13"، مساء اليوم، السبت، فيديو سرايا القدس، تحت عنوان "دائرة النار ستتسع"، وبأنه من بين تلك الدوائر، أو الصور المستهدفة، مفاعل ديمونة النووي.