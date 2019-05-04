الفصائل الفلسطينية في غزة تعلن مسؤوليتها عن قصف مواقع إسرائيل بعشرات الصواريخ

أعلنت غرفة العمليات المشتركة للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة المسؤولية عن إطلاق عشرات الصواريخ تجاه مواقع إسرائيلية، اليوم السبت، في حين أعلن المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية أن نظام القبة الحديدية اعترض العشرات من هذه الصواريخ.

© REUTERS / MOHAMMED SALEM سياسي فلسطيني يوضح الأهداف الحقيقية للقصف الإسرائيلي على قطاع غزة

رام الله- سبوتنيك . وذكر بيان عن غرفة العمليات المشتركة التي تضم عدد من الفصائل أبرزها حماس والجهاد الإسلامي "تعلن الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية مسؤوليتها عن قصف مواقع العدو الصهيوني ومغتصباته في غلاف غزة منذ صباح اليوم السبت 29، وحتى الساعة 06:00 مساءً بعشرات الرشقات الصاروخية، وذلك رداً على إيغال العدو الصهيوني في دماء أبناء شعبنا، وتعمده استهداف واغتيال المقاومين في المواقع العسكرية يوم أمس الجمعة".

من جانبه، قال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلي أوفبر جندلمان إنه "منذ الصباح أطلق إرهابيو حماس والجهاد الإسلامي نحو ٢٠٠ قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل حيث تمكنت بطاريات القبة الحديدية من إسقاط العشرات منها".

أصيبت مستوطنة إسرائيلية بجروح وصفت بالمتوسطة جراء سقوط قذيفة أطلقت، اليوم السبت، من قطاع غزة على إحدى المستوطنات في جنوب إسرائيل.

وأفادت القناة 13 في التليفزيون الإسرائيلي، بأن "إسرائيلية أصيبت بجروح ما بين متوسطة وخطيرة بشظية قذيفة أطلقت من قطاع غزة وسقطت في كريات غات جنوب إسرائيل".

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، اليوم السبت، أنه رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل.

Ronen Zvulun ضباط شرطة إسرائيليين يتفقدون موقع سقط فيه صاروخ أطلق من غزة

وكتب أدرعي، على "تويتر" يقول " قبل قليل تم رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل".

​كما دوت صفارات الإنذار في كافة البلدات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة بشكل متتالي، وذلك بحسب ما أعلن الجيش الإسرائيلي على "تويتر".

وقال الجيش الإسرائيلي إن البلدات على حدود غزة تتعرض لرشقات صاروخية من القطاع.

وأفاد الجيش بأنه تم إطلاق 50 صاروخا من قطاع غزة، وأنه تمكن من اعتراض العشرات.

من جانبه، استهدف الجيش الإسرائيلي موقعين شمالي قطاع غزة، ردا على القذائف الصاروخية التي أطلقت من القطاع.

وقال المتحدث باسم الجيش، أفيخاي أدرعي، "أغارت طائرة قبل قليل غلى منصتين صاروخيتين في شمال قطاع غزة".