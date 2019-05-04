دول إسلامية تعلن أول أيام رمضان... وأخرى تؤجل للغد

أعلنت عدد من الدول الإسلامية اليوم السبت عدم ثبوت رؤية هلال شهر رمضان عقب مغيب الشمس، وبذلك يكون الاثنين غرة شهر رمضان، في حين يتحرى عدد من الدول الإسلامية رؤية الهلال غدا الأحد.

© AFP 2019 / Louai Beshara أبرز 7 نصائح للحفاظ على صحتك في شهر رمضان... ونصائح خاصة للفتيات

وتحرت دول السعودية وقطر والإمارات والكويت وليبيا والصومال واليمن رؤية هلال رمضان مساء اليوم السبت، في حين تتحرى الهلال مساء غد سلطنة عمان ومصر والسودان وفلسطين والأردن والمغرب وتونس والجزائر وموريتانيا.

أعلنت المملكة العربية السعودية أنها لم تتمكن من رؤية هلال شهر رمضان اليوم السبت، وعليه يكون غدا الأحد هو المتمم لشهر شعبان، والاثنين هو غرة شهر رمضان.

وصدر عن المحكمة العليا السعودية اليوم تصريحا، نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أنه لم يرد إليها ما يثبت رؤية هلال شهر رمضان هذه الليلة وستعقد غدا جلسة لإصدار قرار بما يثبت لديها بهذا الشأن.

ونشرت الوكالة السعودية نص التصريح وبه أنه "بناءً على ما أعلنته المحكمة العليا بشأن ترائي هلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1440هـ، فقد عقدت المحكمة العليا جلسة مساء هذا اليوم السبت التاسع والعشرين من شهر شعبان 1440هـ — حسب تقويم أم القرى – ولم يرد إليها ما يثبت رؤية الهلال هذه الليلة وللأسباب التي أشارت إليها المحكمة في إعلانها ستعقد – إن شاء الله تعالى — جلسة مساء يوم غد الأحد وتصدر قراراً بما يثبت لديها بهذا الشأن، وسيتم إعلانه حسب المتبع".

عاجل: السعودية تصدر بيانا قبل قليل تؤكد فيه أن هناك جلسة لتحري الهلال يوم غد الأحد، وغدا سيتم الإعلان عن بداية شهر رمضان المبارك، ليكون إما الإثنين أو الثلاثاء. pic.twitter.com/kAxM1Wc4u4 — مركز الفلك الدولي (@AstronomyCenter) May 4, 2019

​وأعلنت هيئة الرؤية الشرعية الكويتية، "كونا"، اليوم السبت، عدم ثبوت رؤية هلال شهر رمضان لهذه الليلة، وأضافت الهيئة، في بيان صحفي، أنه بناء عليه، يكون غدا، الأحد، المتمم لشهر شعبان، والاثنين، أول أيام شهر رمضان لسنة 1440هجرية.

لجنة تحري رؤية الهلال بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تعلن أن غدا الأحد الموافق 5 من شهر مايو 2019 هو المكمل للثلاثين من شهر شعبان ، ويكون يوم الأثنين الموافق 6 من شهر مايو هو أول أيام شهر رمضان المبارك. #قنا pic.twitter.com/oT751zZr7v — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) May 4, 2019

​وكذلك أعلن رئيس لجنة تحري رؤية الهلال بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية تعذر رؤية هلال رمضان اليوم السبت، وأن الاثنين أول أيام شهر رمضان.