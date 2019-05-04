الدفاع الروسية لا تستبعد قيام المسلحين في إدلب بشن هجمات على حماة

ذكرت وزارة الدفاع الروسية إن الجماعات المسلحة تحضر بشكل جماعي لهجوم بقيادة "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقا المحظورة في روسيا) يستهدف مدينة حماة انطلاقا من جنوب منطقة خفض التصعيد بمحافظة إدلب شمال غربي البلاد.

موسكو-سبوتنيك.قال بيان لمركز المصالحة الروسي، التابع لوزارة الدفاع، إنه، "وفقا للمعلومات المتاحة، وفي خلال الأيام الماضية، وفي مناطق التسوية باللطامنة وكفر زيتة، الواقعة جنوب منطقة حفض التصعيد بإدلب،

© Sputnik . Iliya Pitalev بالصور.. مدفعية الجيش السوري تتصيد الإرهابيين شمال حماة

تحتشد مجموعات مسلحة غير شرعية بتشكيلات متفاوتة تحت قيادة "هيئة تحرير الشام"، ولا يمكن استبعاد تشكيلهم لقوات صاعقة، واحتمال استهدافهم مدينة حماة بهجوم".

هذا وكان مراسل "سبوتنيك" قد نقل في وقت سابق عن مصدر ميداني قوله "إن وحدات الجيش السوري واصلت يوم الجمعة استهدافاتها المدفعية والصاروخية لمواقع التنظيمات الإرهابية في المنطقة منزوعة السلاح، حيث أتت هذه الاستهدافات بعد رصد محاولة مسلحي

الحزب الإسلامي التركستاني تحصين وتدشيم مواقعهم على محاور الحويز والحويجة وباب الطاقة ومحيط قلعة المضيق مما استدعى تعامل قوات الجيش مع هذه التحصينات عبر سلاحي المدفعية والصواريخ وتدمير عدة مواقع تابعة للمجموعات المسلحة.

وعلى محوري الآثار والموارد بمحيط قلعة المضيق، أوضح المصدر أن قوات الجيش السوري تمكنت من إحباط محاولة تسلل نفذها مسلحو الجبهة الوطنية للتحرير المدعومة من قبل تركيا باتجاه مواقع الجيش السوري، وقتلت وأصابت عدداً من المسلحين فيما انسحب من تبقى منهم باتجاه عمق مناطق سيطرتهم بريف حماة الشمالي الغربي".