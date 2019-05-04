محمد صلاح يتعرض لإصابة قوية... وغموض حول حالته

أصيب اللاعب المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول لإصابة قوية خلال مباراة فريقه، أمام نيوكاسل يونايتد، اليوم السبت، في الجولة الـ37 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

واصطدم محمد صلاح في فخذ الحارس السلوفاكي مارتين دوبرافكا، وسقط بقوة على الأرض، وتلقى الإسعافات الأولية في الملعب، لكنه لم يتمكن من مواصلة اللعب.

​وقرر الفريق الطبي خروجه محمولا على نقالة، في الدقيقة الـ 73 من زمن اللقاء.

Mo Salah went off with a head injury 🙏🤕 pic.twitter.com/ysEEQvIgDX — B/R Football (@brfootball) May 4, 2019

​ولم يكشف نادي ليفربول بعد الحالة الصحية للنجم المصري.

​وتعد تلك الإصابة هي الإصابة الثانية القوية والخطيرة التي يتعرض لها صلاح بقميص ليفربول بعد إصابته في نهائي دوري أبطال أوروبا.

Hopefully Mohamed Salah is all ok 🙏 #Liverpoolfc pic.twitter.com/Uye24MP9Lg — Anything Liverpool (@AnythingLFC_) May 4, 2019

​وكان النجم المصري قد وضع ليفربول في المقدمة بتسجيله الهدف الثاني له، في الدقيقة 28 من زمن الشوط الأول، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.