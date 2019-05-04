محمد صلاح يتعرض لإصابة قوية... وغموض حول حالته

واصطدم محمد صلاح في فخذ الحارس السلوفاكي مارتين دوبرافكا، وسقط بقوة على الأرض، وتلقى الإسعافات الأولية في الملعب، لكنه لم يتمكن من مواصلة اللعب.
Here is the full view of Salah injury😕— happygoalstv3 (@happygoalstv3) May 4, 2019
Get well soon King @MoSalah 👏🏻🌹
Via: @goalstv3 #NEWLIV
pic.twitter.com/JTmaNXp4xJ
وقرر الفريق الطبي خروجه محمولا على نقالة، في الدقيقة الـ 73 من زمن اللقاء.
Mo Salah went off with a head injury 🙏🤕 pic.twitter.com/ysEEQvIgDX— B/R Football (@brfootball) May 4, 2019
ولم يكشف نادي ليفربول بعد الحالة الصحية للنجم المصري.
Salah's injury… let's hope it's not serious… #NEWLIV #liverpoolfc pic.twitter.com/59prB21e0E— Trama (@Trama70602212) May 4, 2019
وتعد تلك الإصابة هي الإصابة الثانية القوية والخطيرة التي يتعرض لها صلاح بقميص ليفربول بعد إصابته في نهائي دوري أبطال أوروبا.
Hopefully Mohamed Salah is all ok 🙏 #Liverpoolfc pic.twitter.com/Uye24MP9Lg— Anything Liverpool (@AnythingLFC_) May 4, 2019
وكان النجم المصري قد وضع ليفربول في المقدمة بتسجيله الهدف الثاني له، في الدقيقة 28 من زمن الشوط الأول، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.
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