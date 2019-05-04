الجيش الإسرائيلي: رشقة صواريخ من غزة وإطلاق صافرات الإنذار في البلدات الإسرائيلية المحاذية للقطاع

أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه "تم إطلاق صافرات الإنذار في عدد من البلدات الإسرائيلية، بعد إطلاق رشقة صواريخ من قطاع غزة.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد: "تم إطلاق رشقة صواريخ من قطاع غزة وإطلاق صافرات الإنذار في البلدات الإسرائيلية المحاذية للقطاع".

© Sputnik . Ahmed Abed إغلاق المدارس الإسرائيلية القريبة من قطاع غزة على خلفية التوترات

وأعلنت غرفة العمليات المشتركة للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة المسؤولية عن إطلاق عشرات الصواريخ تجاه مواقع إسرائيلية، اليوم السبت، في حين أعلن المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية أن نظام القبة الحديدية اعترض العشرات من هذه الصواريخ

وذكر بيان عن غرفة العمليات المشتركة التي تضم عدد من الفصائل أبرزها حماس والجهاد الإسلامي "تعلن الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية مسؤوليتها عن قصف مواقع العدو الصهيوني ومغتصباته في غلاف غزة منذ صباح اليوم السبت 29، وحتى الساعة 06:00 مساءً بعشرات الرشقات الصاروخية، وذلك رداً على إيغال العدو الصهيوني في دماء أبناء شعبنا، وتعمده استهداف واغتيال المقاومين في المواقع العسكرية يوم أمس الجمعة".

من جانبه، قال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلي أوفبر جندلمان إنه "منذ الصباح أطلق إرهابيو حماس والجهاد الإسلامي نحو ٢٠٠ قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل حيث تمكنت بطاريات القبة الحديدية من إسقاط العشرات منها".

وألغت إسرائيل الدراسة بالمدارس الإسرائيلية القريبة من الحدود مع قطاع غزة على خلفية الوضع المتوتر مع تبادل الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية القصف في الساعات الأخيرة.

وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي: "إلغاء الدراسة في جميع المدارس التي تبعد 40 كليو مترا عن قطاع غزة نظرا للأوضاع الأمنية".

ومن جانبه قال ناطق باسم الجيش الإسرائيلي رونين مانيلس للقناة 13 الإسرائيلية: "إن الجيش يستعد لقتال على مدار أيام مع الفصائل الفلسطينية بقطاع غزة في ظل تبادل القصف بين الجانبين".

وأضاف مانيلس: "لا اتصالات لوقف إطلاق النار، ونحن نستعد لبضعة أيام من القتال، وسنبدأ الليلة بتجنيد محدود للاحتياط في الاستخبارات والدفاع الجوي والجبهة الداخلية".

وفي وقت سابق من اليوم السبت، كشف مصدر إسرائيلي بارز أن التصعيد في قطاع غزة سيستمر ما بين يومين إلى ثلاثة أيام، ولن يتوقف اليوم.

ومن جانبها أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء السبت، ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي لغزة إلى 4 أشخاص.