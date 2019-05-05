المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط: حماس وحركة الجهاد الإسلامي شاركتا بإطلاق الصواريخ على إسرائيل

صرح المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، اليوم الأحد، أن حركتي حماس الجهاد الإسلامي شاركتا في اطلاق مئات الصواريخ العشوائية التي استهدفت التجمعات المدنية الإسرائيلية.

وقال غرينبلات في تغريدة: "حماس وحركة الجهاد الإسلامي شاركتا في عمل إرهابي، حيث أطلقتا بشكل عشوائي مئات الصواريخ التي استهدفت التجمعات المدنية الإسرائيلية. نؤكد أن الولايات المتحدة تؤيد وبحزم حق إسرائيل في الدفاع عن النفس، وندعو المجتمع الدولي إلى أن تحذو حذوها.

Hamas & PIJ have engaged in yet another deplorable act of terrorism, indiscriminately firing hundreds of rockets at Israeli civilian communities. The U.S. stands firmly in support of Israel’s right to self-defense and we call on the international community to do the same. — Jason D. Greenblatt (@jdgreenblatt45) May 5, 2019

هذا وتصاعد العنف بين إسرائيل وقطاع غزة لليوم الثاني. فقد أعلنت السلطات الإسرائيلية اليوم مقتل مواطناً إسرائيليا يبلغ من العمر 60 عاما متأثر بجروحه نتيجة سقوط قطيفة صاروخية في مدينة عسقلان، كما أعلن الجانب الفلسطيني عن إصابة 3 فلسطينيين في غارة اسرائيلية استهدفت مسجدا في مخيم الشاطئ غرب غزة.