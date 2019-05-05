بعد عزل البشير... الإمارات تكشف السبب الرئيسي للأزمة في السودان

اعتبر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، أن "السخط السياسي الحالي في السودان، يأتي في المقام الأول بسبب رفض الشعب حكم جماعة الإخوان المسلمين العسكري الطويل".

وكتب قرقاش، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "من المهم أن نتذكر أن السخط السياسي الحالي في السودان، هو في المقام الأول رفض لحكم جماعة الإخوان المسلمين العسكري الطويل".

وأضاف: "بينما يبحث السودان عن توازن بين التغيير والاستقرار، لا يمكن إخفاء دور الإخوان".