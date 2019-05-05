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10:36 05 مايو/ أيار 2019
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    مقر وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن

    الخارجية الأمريكية: غارات إسرائيل "دفاع عن النفس"

    © AP Photo / Luis M. Alvarez
    العالم العربي
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    وصفت الخارجية الأمريكية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد 5 مايو/أيار، الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، بأنها "دفاع عن النفس".

    وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، مورغان أورتاغوس، بحسب بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، إنها تدين إطلاق صواريخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل.

    أثار القصف الإسرائيلي على غزة
    © REUTERS / SUHAIB SALEM
    ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة إلى 7 قتلى و50 جريحا
    وأردفت "نعبر كذلك عن دعمنا لحق إسرائيل في الدفاع عن أنفسهم، تجاه تلك الهجمات".

    وتابعت "تدين الولايات المتحدة بشدة استمرار الهجمات الصاروخية التي تشنها حماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني من غزة على المدنيين الأبرياء في إسرائيل".

    ومضت "وندعو المسؤولين عن هذا العنف، إلى وقف هذا العدوان بصورة فورية".

    واستطردت

    نحن نقف إلى جانب إسرائيل، ونؤيد بالكامل حقها في الدفاع عن النفس ضد هذه الهجمات البغيضة.

    وأتمت بقولها "كما سبق ووضحنا في استشارات السفر التابعة للخارجية الأمريكية، نطالب المواطنين الأمريكيين بتوخي الحذر، والبقاء في حالة تأهب لحالات الطوارئ".

    وأعلنت غرفة العمليات المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم الأحد، استهدافها مدينة عسقلان الإسرائيلية بخمسين قذيفة صاروخية.

    قالت غرفة العمليات في بيان: "المقاومة الفلسطينية تطلق رشقة صواريخ جديدة وصافرات الإنذار الإسرائيلية تدوي ومنظومة القبة الحديدية تحاول التصدي والاعتراض".

    دخان يتصاعد من الجانب الإسرائيلي إثر قصف صاروخي من غزة
    © REUTERS / Amir Cohen
    المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط: حماس وحركة الجهاد الإسلامي شاركتا بإطلاق الصواريخ على إسرائيل
    وفي سياق متصل، قال شهود عيان لوكالة "سبوتنيك"، أن الطائرات الإسرائيلية استهدفت بثلاثة صواريخ بناية في حي الرمال وسط غزة.

    وقالت غرفة العمليات في بيان: "المقاومة الفلسطينية تطلق رشقة صواريخ جديدة وصافرات الإنذار الإسرائيلية تدوي ومنظومة القبة الحديدية تحاول التصدي والاعتراض".

    وألغت إسرائيل الدراسة بمدارسها القريبة من الحدود مع قطاع غزة على خلفية الوضع المتوتر مع تبادل الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية القصف في الساعات الأخيرة.

    ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية، عن الشرطة قولها، إن مواطنا إسرائيليا لقى مصرعه في هجوم صاروخي للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، بعد نقله إلى المستشفى، وارتفع عدد القتلى في قطاع غزة إلى 7 أشخاص.

    انظر أيضا:

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