روسيا ترصد خرقين لنظام وقف العمليات العسكرية في سوريا خلال الـ 24 ساعة

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، في نشرة لها بشأن الوضع في سوريا بأن الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا رصد خلال الـ24 ساعة الأخيرة خرقين لنظام وقف العمليات العسكرية في حماه، في حين رصد الجانب التركي 4 خروقات، 2 في حلب و2 في حماه.