محكمة كويتية تطالب بـ65 مليون دولار لإخلاء سبيل مواطنة روسية

أعلن ممثل غرفة التجارة والصناعة بموسكو، فلاديمير سيدوروف، أن محكمة الاستئناف في الكويت طالبت بكفالة 20 مليون دينار [اكثر من 65 مليون دولار] لإطلاق سراح المواطنة الروسية، ماريا لازاريفا، المحكوم عليها لمدة 10 سنوات بتهمة اختلاس أموال الدولة.

© Sputnik . Pavel Gerasimov القبض على مواطنة روسية في الكويت للاشتباه بتورطها في جناية اقتصادية

الدوحة — سبوتنيك . وقال سيدوروف في اتصال هاتفي مع وكالة سبوتنيك: "حاليا المحكمة قضت بإلغاء حكم محكمة الدرجة الأولى [السجن لمدة 10 سنوات] وإطلاق سراح لازاريفا وشريكها الكويتي في حال دفع كل منهما كفالة قدرها 20 مليون دينار كويتي".

وفي وقت سابق أعلن محامو المواطنة الروسية المحتجزة في الكويت، ماريا لازاريفا، في حديث لـ"سبوتنيك"، أن المحكمة رفضت للمرة الرابعة إطلاق سراحها.

ووفقا لمعلومات المحامين ، فإن "احتجاز لازاريفا غير عادل وعدم الرغبة بإطلاق سراحها على الأقل بضمانة مالية، يثير تساؤلات جدية حول دوافع تصرفات أولئك الذين يحتجزونها في السجن".

وأشار المحامون إلى أن موكلتهم تحتجز في ظروف "غير إنسانية".