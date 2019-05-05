إعلان "الوضع الخاص" في الجبهة الداخلية الإسرائيلية

ذكرت قناة عبرية، صباح اليوم الأحد، أنه نتيجة التصعيد الأمني في قطاع غزة، تم الإعلان عن وضع خاص على الجبهة الداخلية الإسرائيلية.

وذكرت القناة العبرية الـ"13"، صباح اليوم، الأحد، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أعلن عن "وضع خاص" في الجبهة الداخلية، وبأن مستشفى "سوروكا" أعلنت عن حالة الطوارئ فيها، وإجلاء المرضى الموجودين في أقسام غير محصنة إلى أخرى محصنة.

وأفادت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني بأن هناك مجموعة من القرارات الخاصة، منها منع الدراسة، ووقف العمل، ووقف التنزه والذهاب للشواطئ، والتوجه للملاجئ، واستدعاء احتياط، وذلك داخل دائرة نصف قطرها 40 كم من غزة لمدة 48 ساعة.

רה"מ הכריז על מצב מיוחד והעורף נערך: הפגים ב"סורוקה" הועברו לשטח מוגן > https://t.co/9OIRwZ1sXH pic.twitter.com/DRaAcemPOD — החדשות (@NewsChannelIL) May 5, 2019

,قال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إنه تم استدعاء قوات عسكرية جديدة لمواصلة الحرب مع غزة.

ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، صباح اليوم، الأحد، جاء فيها أنه تم تم استدعاء لواء مدرعات لمنطقة الحدود مع قطاع غزة، كقوة قتالية جاهزة بالإضافة إلى مواصلة الجهود القتالية المختلفة في غزة.

تم استدعاء لواء مدرعات لمنطقة الحدود مع قطاع #غزة كقوة قتالية جاهزة بالاضافة الى مواصلة الجهود الدفاعية المختلفة #حماس_والجهاد_تحت_القصف — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 5, 2019

وبدأ الجيش الإسرائيلي، أمس السبت، تصعيدا عسكريا، بعدما أعلن رصد قذائف صاروخية أطلقت من قطاع غزة على بلدات إسرائيلية على حدود القطاع، شن على إثرها غارات مكثفة على مواقع قال إنها تابعة لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" وحركة "الجهاد الإسلامي".

ارتفع عدد الضحايا الفلسطينيين جراء القصف الإسرائيلي لقطاع غزة، منذ صباح أمس السبت، إلى 7 قتلى و 50 جريحا.

وفي السياق نفسه، قالت قناة عبرية إن بلدية أشدود قررت فتح المخابئ والملاجئ ردا على إطلاق عشرات القذائف الصاروخية من قطاع غزة.

סוגרים את הים באשקלון. pic.twitter.com/PnNViwGwKe — Or Heller אור הלר (@OrHeller) May 4, 2019

وذكرت القناة العبرية الـ"13"، صباح أمس السبت، أن بلدية أشدود في محيط مستوطنات غلاف غزة، قررت فتح المخابئ والملاجئ في محيطها.

وقال أور هيلر، الإعلامي الإسرائيلي بالقناة العاشرة العبرية، إن إدارة شواطئ أشكلون، التي تقع على البحر المتوسط، قررت إغلاق الشاطئ أمام المصطافين، بعد إطلاق عشرات القذائف الصاروخية من داخل قطاع غزة على المستوطنات المحيطة بقطاع غزة، وكذلك بلدة أشكلون.

Men, women, and children are running into bomb shelters as more rockets are launched from #Gaza into Israel.



Our tanks continue to strike Hamas targets in Gaza.



We will defend Israel. pic.twitter.com/2Es0NGSDUe — Israel Defense Forces (@IDF) May 4, 2019

وفي السياق نفسه، توجه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى مقر وزارة الدفاع في تل أبيب لبحث التطورات الأمنية في قطاع غزة، حيث سيعقد في تل أبيب سلسلة مشاورات أمنية مع كل من رئيس الأركان، ورئيس جهاز الشاباك، ورئيس مجلس الأمن القومي، ورؤساء الدوائر الأمنية المختصة.

ونشرت مجلة "يسرائيل ديفينس" العبرية صورة لدخول بعض المستوطنين للملاجئ، من الرجال والنساء والأطفال، على حد سواء، بالتوازي مع مواصلة استهداف الجيش الإسرائيلي لضرب أهداف تابعة لحركة حماس في غزة.