مصرع متظاهر سوداني متأثرا بإصابته في احتجاجات دارفور

لقي متظاهر سواني، اليوم الأحد، مصرعه متأثرا بإصابته في احتجاجات اندلعت في مدينة نيالا بولاية جنوب دارفور انتهى بأعمال عنف، أمس السبت. وفقا لصحيفة "المدينة".

© REUTERS / STRINGER الناطق باسم تجمع المهنيين: المجلس العسكري كان متمسكا بالسيادة وهذا مرفوض

ونقلت " وكالة السودان للأنباء " عن والي جنوب دارفور قوله، إن مسيرة سلمية انطلقت من معسكر عطاش للنازحين كانت تضم حوالي خمسة آلاف محتج إلى قيادة الفرقة 16 مشاة. ويشهد السودان احتجاجات متكررة قرب منشآت عسكرية.

لكن تجمع المهنيين السودانيين الذي نظم الاحتجاجات التي أدت للإطاحة بالرئيس عمر البشير الشهر الماضي قال إن الاحتجاجات كانت سلمية ولم يذكر سقوط مصابين.

ونقلت "وكالة السودان للأنباء"، عن والي جنوب دارفور هاشم خالد محمود قوله "أصيب أربعة من أفراد القوات المسلحة والدعم السريع إصابات بليغة نقلوا إلى مستشفى نيالا العسكري". وأضاف أن القوات المشتركة أطلقت النار في الهواء واستخدمت الغاز المسيل للدموع دون سقوط مصابين في صفوف المحتجين.

ويخوض تجمع المهنيين السودانيين مواجهة مع المجلس العسكري الانتقالي الحاكم بشأن من سيحكم هيئة مدنية عسكرية مشتركة مقترحة للإشراف على البلاد إلى حين إجراء انتخابات. واستمرت الاحتجاجات في محاولة لدفع المجلس للتخلي عن السلطة للمدنيين.