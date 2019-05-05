صحيفة عربية: حاكم مصرف لبنان "خط أحمر"

بعد إعلان حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، أن الليرة اللبنانية مستقرة وستظل كذلك وأن الوضع المالي في لبنان مضمون وغير قابل للتغيير بالرغم من الأزمة الاقتصادية.

© AFP 2019 / JOSEPH EID "حاكم مصرف لبنان" الليرة اللبنانية مستقرة وستظل كذلك

كشفت مصادر خاصة لصحيفة " الراي " الكويتية، أن من الصعب فصل الارتجاجات التي طالت مصرف ​لبنان​ على تخوم ملف الموازنة، عن الاندفاعة غير المألوفة للأمين العام لـ"​حزب الله​" ​السيد حسن نصرالله​ على خطّ إعلان أن ​القطاع المصرفي​ اللبناني يجب أن يساهم في خفض كلفة خدمة ​الدين العام​ في لبنان.

وأشارت المصادر إلى أن رسالة نصرالله للمصارف لا يمكن عزله عن مسألة ​العقوبات الأمريكية​ على "حزب الله"، متسائلةً إذا كان "ثمة رسالة للضغط على هذا القطاع لتنفيذ أكثر مرونة للعقوبات، ووضعه بين هذا الخيار أو تحميله مرّة جديدة عبئا إضافيا لفشل سياسات ضبط ​المالية العامة​ ووقف الهدر، أو إذا كان هذان العنصران يتقاطعان من ضمن سياقٍ لأخذ لبنان إلى "اقتصاد هانوي".

وأشارت المصادر إلى أن حاكم المصرف المركزي اللبناني بات يشكل بالنسبة إلى الخارج عنوان هذا الاستقرار، وسبق أن تبلغت ​بيروت​ "بالفم الملآن" أنّه "خط أحمر" كضمانة لتسييل مقرّرات "مؤتمر سيدر" ولتنفيذ العقوبات الأمريكية".