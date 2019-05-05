صحيفة عربية: حاكم مصرف لبنان "خط أحمر"

وأشارت المصادر إلى أن رسالة نصرالله للمصارف لا يمكن عزله عن مسألة العقوبات الأمريكية على "حزب الله"، متسائلةً إذا كان "ثمة رسالة للضغط على هذا القطاع لتنفيذ أكثر مرونة للعقوبات، ووضعه بين هذا الخيار أو تحميله مرّة جديدة عبئا إضافيا لفشل سياسات ضبط المالية العامة ووقف الهدر، أو إذا كان هذان العنصران يتقاطعان من ضمن سياقٍ لأخذ لبنان إلى "اقتصاد هانوي".
وأشارت المصادر إلى أن حاكم المصرف المركزي اللبناني بات يشكل بالنسبة إلى الخارج عنوان هذا الاستقرار، وسبق أن تبلغت بيروت "بالفم الملآن" أنّه "خط أحمر" كضمانة لتسييل مقرّرات "مؤتمر سيدر" ولتنفيذ العقوبات الأمريكية".
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)