رغم الضربات القاتلة...موقع استخباراتي: إسرائيل تدير حرب "استنزاف" أمام حماس

وذكر الموقع الاستخباراتي العبري "ديبكا"، صباح اليوم، الأحد، أن إسرائيل وجيشها يقومان بحرب "استنزاف" أمام كل من حركتي حماس والجهاد الإسلامي في القطاع، دون معرفة مدى الحرب وموعد توقفها، وما هو الثمن المدفوع لكل جانب.

© REUTERS / Amir Cohen رغم التصعيد في غزة... موقع استخباراتي: مصر تتوسط وإسرائيل ترفض وقف العملية العسكرية

وأفاد الموقع الإلكتروني الاستخباراتي بأن الجيش الإسرائيلي من ناحية وحماس والجهاد من ناحية أخرى يديران سياسة مناوشات بينهما، بمن يوقف الحرب الأول، أي إدارة حرب "استنزاف" بين الطرفين، وهو ما بدأ منذ صباح اليوم.

ونقل الموقع الاستخباراتي العبري على لسان مصادر سياسية وعسكرية أن الجيش الإسرائيلي بات مستعدا لإطالة مدى الحرب، رغم عدم ضرب أي أهداف مؤثرة داخل قطاع غزة، سواء لحركة الجهاد أو حماس.

وعلل الموقع استمرار تلك الحرب بالإعلان عن تعزيز الجيش الإسرائيلي بلواء جديد في الجنوب الإسرائيلي، بالقرب من الحدود مع قطاع غزة، في وقت تستعد إسرائيل لتلقي ضربات من داخل قطاع على وسط البلاد، مثل مدينة تل أبيب، العاصمة، وكذلك بلدة غوش دان، والتي سبق استهدافهما بصواريخ فلسطينية من قلب قطاع غزة.

وأوضح الموقع الاستخباراتي العبري، وثيق الصلة بجهاز المخابرات الإسرائيلي، الموساد، أنه ليس لدى حماس أو الجهاد الإسلامي قدرات عسكرية لمواجهة الجيش الإسرائيلي، لكنهما يحاولان الاستمرار في حرب استنزاف أمام إسرائيل.