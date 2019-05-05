مقتل مستوطنين اثنين جراء الصواريخ الفلسطينية على بئر السبع وعسقلان

قتل مستوطنين إسرائيليين اثنين، اليوم الأحد، في قصف للفصائل الفلسطينية طال منطقتي عسقلان وبئر السبع جنوبي إسرائيل.