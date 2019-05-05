مصادر: "داعش" يخطط لاحتلال 3 مدن في ليبيا

كشفت مصادر عديدة عن أن ظهور تنظيم "داعش" الإرهابي مؤخرا في جنوب ليبيا، يبعث برسالة خطيرة، خاصة وأنه يتزامن مع ظهور زعيم التنظيم، أبو بكر البغدادي بأيام قليلة.

وبحسب الخبراء والمسؤولين في ليبيا، وحديثهم إلى "سبوتنيك" يسعى التنظيم للظهور مجددا في ليبيا الفترة المقبلة، خاصة في ظل العمليات الدائرة في طرابلس، والتي دخلت شهرها الثاني.

© AFP 2019 / Source منظمة حقوقية ليبية تطالب بمواجهة "داعش"... وتحذر من القادم

من ناحيته يقول حامد الخيالي عميد بلدية سبها، إن" احتمالية عودة تنظيم داعش الإرهابي (المحظور في روسيا)، إلى سرت باتت مستحيلة، إلا أن هناك بعض المدن يحتمل ظهوره فيها".

مناطق يستهدفها داعش

وأضاف في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، اليوم الأحد، أن "بعض مدن الجنوب الليبي باتت أكثر عرضة لظهور التنظيم خاصة في جهة مدن "قدوة وتمنهنت وأم الأرانب"، وكذلك مناطق المزارع، خاصة لوجود ظهير صحراوي كبير يستفيد منها التنظيم".

وأشار إلى أن التنظيم يعتمد على الحاضنات المتنقلة من العناصر المرتزقة في من جنسيات غير ليبية وليبية، وأنه لا يوجد لهم حاضنة ثابتة في الجنوب، إلا أن الصحراء الشاسعة والمزارع تساعدهم على مهاجمة تلك المدن.

مصادر التمويل

فيما قال البرلماني الليبي زايد هدية، إن تحركات التنظيم في الجنوب الليبي تخدم المليشيات في العاصمة الليبية طرابلس، وأن تحركات التنظيم جاءت بعد انفاق أموال ضخمة الفترة الماضية، خاصة أن البرلمان الليبي لا يسيطر على مقدرات الدولة وأموال النفط، التي تصرف على المليشيات، وأنها وصلت إلى تنظيم "داعش"، حسب قوله.

وأضاف في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك" أن "الفوضى الموجودة في ليبيا تمثل أحد مصادر دعم وتمويل التنظيمات الإرهابية. مطالبا بضرورة الرقابة الحاسمة على الأموال التي خرجت من المصرف المركزي في ليبيا، لما يمثله من خطورة على المنطقة بأكملها حال انفاق الأموال على التنظيمات الإرهابية والمتطرفة"، حسب نص قوله.

المزارع

وبحسب أحد النشطاء الذي رفض ذكر اسمه يقول لـ"سبوتنيك"، إن "عناصر التنظيم تنشط في المزارع المتواجدة في الجنوب الليبي، وأن من بينها عناصر غير ليبية، حيث تسعى لجلب العناصر الموجودة في تشاد ومالي، لإعلان ولاية جديدة في الجنوب".

© REUTERS / ESAM OMRAN AL-FETORI عميد بلدية سبها يكشف تفاصيل ذبح عسكري على يد عناصر "داعش"

وأضاف المصدر، أن "العناصر الداعشية بدأت تظهر في الصحراء والمزارع الفترات الماضية، وأن التخوفات الآن بعد ظهور البغدادي، حيث سيكون الهدف الرئيسي الآن هو القيام بعمليات استنزافية تستهدف العسكريين والمدنيين ، وأن إقامة ولاية جديدة في ليبيا قد لا يتم الإعلان عنه، إلا في تجنيد عشرات الآلاف على الأراضي الليبية".

عملية الجنوب

كشف حامد الخيالي، عميد بلدية سبها، تفاصيل العملية التي وقعت فجر اليوم السبت بإحدى معسكرات القوات المسلحة الليبية.

وقال الخيالي، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك" أمس السبت، إن "مجموعة تابعة لتنظيم داعش الإرهابي، هاجمت أحد مراكز التدريب وذبحت عسكريا كما قتلت ثمانية بالرصاص، فيما لم يعرف عدد المصابين حتى الآن".

وفي وقت سابق ظهر زعيم التنظيم الإرهابي أبو بكر البغدادي وطالب عناصره بالقيام بعمليات استنزافية في ليبيا وبعض الدول الأخرى، بعدما أقره بهزيمته في سوريا والعراق.

وخسر داعش معركة مدينة سرت بعد أن احتلالها وإعلانها إحدى ولاياته، تبعها خسارة سيطرته على المدن السورية ليصبح دون أي سيطرة ميدانية على الارض في الوقت الراهن.