كان مسؤول نقل الأموال من إيران... إسرائيل تقتل قياديا حمساويا في أول ضربة موجهة منذ سنوات

قتلت إسرائيل قياديا في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بقطاع غزة اليوم الأحد فيما وصفها الجيش بضربة موجهة وقال الفلسطينيون إنها أول عملية من نوعها منذ حرب عام 2014 في القطاع.

© REUTERS / SUHAIB SALEM مقاتلات إسرائيلية تستهدف ناشطا بالمقاومة الفلسطينية

القدس — سبوتنيك . وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أنه استهدف بعملية خاصة فلسطينيا يمتلك شركة صرافة في قطاع غزة، متهما إياه بتمويل الفصائل الفلسطينية بالقطاع، والتي تتبادل القصف مع الجيش الإسرائيلي على مدار اليومين الماضيين.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعين عبر "تليغرام"، "قبل قليل في عملية مشتركة لجيش الدفاع وجهاز الأمن العام تم استهداف المدعو أحمد عبد الخضري…من سكان مدينة غزة المسؤول عن نقل الأموال بشكل واسع من إيران إلى المنظمات الإرهابية في قطاع غزة"، مضيفا، "الخضري هو صاحب شركة الصرافة "حامد للصرافة" التي أعلنت كمنظمة إرهابية في حزيران/يونيو 2018".

الشهيد القائد حامد احمد عبد الخضري

الله يتقبلك#فريق_ثوار_فلسطين pic.twitter.com/7dcHlBjTe6 — عبيرالخليل (@abeer_alkalil3) May 5, 2019

وحسب "رويترز" قال بيان عسكري إن حامد أحمد عبد الخضري كان مسؤولا عن نقل الأموال من إيران إلى الفصائل المسلحة في غزة. وذكر شهود فلسطينيون أنه قُتل في ضربة جوية على سيارته.

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي قال إن مقاتلات إسرائيلية استهدفت ناشطاً بالمقاومة الفلسطينية شمال قطاع غزة.

وقتل سبعة فلسطينيين وجرح العشرات، بقصف إسرائيلي يتواصل منذ الساعات الأولى ليوم أمس السبت، على أنحاء متفرقة من قطاع غزة مع تبادل لإطلاق القذائف مع الفصائل الفلسطينية، فيما وجهت الحكومة الإسرائيلية الجيش بمواصلة الهجوم وتعزيز القوات على حدود القطاع.

وارتفع عدد الضحايا الفلسطينيين بالقصف الإسرائيلي لقطاع غزة، إلى 7 قتلى و70 جريحا. حسبما ذكر الناطق باسم وزارة الصحة بقطاع غزة أشرف القدرة، عبر "فيسبوك" اليوم الأحد، مشيرا إلى أن من بين القتلى سيدة وجنينها ورضيعتها.

وفي سياق متصل، وجه رئيس الوزراء وزير الدفاع الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الجيش الإسرائيلي بمواصلة عملياته ضد قطاع غزة، والدفع بالمزيد من التعزيزات العسكرية في محيط القطاع تحسباً لأي تصعيد أمني.

© REUTERS / STRINGER سيدة فلسطينية تمر في أثناء إخماد حريق في سيارة القيادي الحمساوي حامد أحمد عبد الخضري الذي قتل في غارة جوية إسرائيلية في مدينة غزة

جاءت تصريحات نتنياهو قبل انعقاد جلسة للمجلس الأمني الوزاري المُصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت" ظهر اليوم الأحد.

وبحسب مكتبه الإعلامي، قال نتنياهو "أمرت الجيش الإسرائيلي بمواصلة الهجمات ضد العناصر الإرهابية في غزة، وزيادة حجم قوات المدرعات على الحدود مع القطاع".

وأضاف نتنياهو "تتحمل حركة حماس المسؤولية عن تصرفاتها، ولكن أيضًا حركة الجهاد الإسلامي ستدفع ثمناً باهظاً".

© REUTERS / STRINGER عضو في الدفاع المدني الفلسطيني يطفئ حريقا في سيارة القيادي الحمساوي حامد أحمد عبد الخضري الذي قتل في غارة جوية إسرائيلية في مدينة غزة

ويشهد قطاع غزة تصعيداً أمنياً منذ الليلة قبل الماضية، حيث أسفر القصف الإسرائيلي لعشرات المواقع في القطاع عن مقتل وإصابة عشرات الفلسطينيين، وتدمير سبعة بنايات سكينة، فيما قُتل مستوطن إسرائيلي جراء سقوط قذيفة صاروخية أطلقت من قطاع غزة وسقطت في مدينة عسقلان جنوب إسرائيل.

وتوترت الأوضاع على حدود غزة مع إسرائيل منذ أذار/مارس 2018 حينما انطلقت مسيرات العودة الفلسطينية، التي تطورت إلى مواجهات مع القوات الإسرائيلية أسفرت عن مقتل وإصابة مئات الفلسطينيين.