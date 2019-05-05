أمير قطر ووزير النفط العراقي يستعرضان علاقات التعاون في مجال الطاقة

بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مع نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط العراقي، ثامر الغضبان، في الدوحة، اليوم الأحد، علاقات التعاون بين البلدين لاسيما في مجال الطاقة، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا).

© REUTERS / Ramzi Boudina العراق: ملتزمون باتفاق "أوبك+" ولن نتخذ أي قرار لتعويض نقص المعروض

القاهرة- سبوتنيك . وذكر بيان صادر عن وزارة النفط العراقية، اليوم، أن الوزير الغضبان بحث التعاون المشترك والاستثمارات المحتملة في مجالات النفط.

وأشار البيان إلى أن شركة "قطر للبترول"، التي تديرها الدولة ويرأسها الكعبي، ترغب في المشاركة بالمشروعات والاستثمارات الرامية لتطوير قطاعات النفط والطاقة في العراق.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد ووزير النفط العراقي التزام بلاده باتفاق خفض إنتاج النفط بين دول منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وعدم سعيه لسد النقص في المعروض بالسوق الدولية من دون قرار تصدره المنظمة.