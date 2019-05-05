قذيفة "حزب الله" تشعل "تويتر"... وإسرائيل تعلق

تسببت هدية لوزير الخارجية اللبناني، جبران باسيل، خلال زيارته إحدى البلدات بمنطقة جبيل شمالي بيروت، في أزمة، دفعت إسرائيل للرد.

وتلقى باسيل هدية عبارة عن "قذيفة مستعملة"، أهداها له مسؤولون في "حزب الله"، أثناء زيارة مدينة جبيل اللبنانية الواقعة شمال بيروت، حيث استقبلته إحدى البلدات الموالية لـ"حزب الله"، وهو ما أثار جدلا واسعا في لبنان.

وكتب على "القذيفة التذكارية": "تحية تقدير ومحبة لمعالي الوزير المقاوم، جبران باسيل"، وتم تثبيت علمي التيار الوطني الحر وحزب الله على القذيفة الهدية.

وزير الخارجية اللبناني #جبران_باسيل تلقى هدية جميلة وهي قذيفة أهداها له بكل محبة التنظيم الإرهابي الإيراني حزب الله الذي يحتل لبنان في خدمة طهران.



في وزراء خارجية بأي دولة بالعالم بيتلقو هدايا من تنظيم إرهابي؟



ما تقولو إنو لبنان مش محتل بتواطؤ مع كبار المسؤولين بالبلد. pic.twitter.com/wM8Tue1ttT — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) May 5, 2019

وتبادل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورة لباسيل، حاملا القذيفة.

ودفعت الهدية عوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي للإعلام العربي، إلى الحديث والرد، بقوله:

وزير الخارجية اللبناني، جبران باسيل، تلقى هدية جميلة، وهي قذيفة أهداها له بكل محبة تنظيم حزب الله.