الثانية من نوعها ورغم النفي الإسرائيلي... حماس تستهدف ناقلة جند

استهدفت المقاومة الفلسطينية ناقلة جند إسرائيلية شرق المحافظة الوسطى بقطاع غزة، بصاروخ موجه من طراز كورنيت.

وأعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، وسرايا القدس، الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي، في إعلان مشترك استهداف ناقلة جند شرق غزة، بصاروخ كورنيت. وذلك بحسب الموقع الإلكتروني "غزة الآن".

وكانت المقاومة الفلسطينية استهدفت، ظهر اليوم الأحد، جيبا عسكريا بصاروخ كورنيت شرق بيت حانون، شمال قطاع غزة.

كما أطلقت المقاومة الفلسطينية وابلًا من قذائف الهاون في منطقة استهداف ناقلة الجند الإسرائيلية التي استهدفتها قبل قليل، وسط قطاع غزة، لمنع نقل الجنود المصابين.

لحظة إصابة سيارة مدنية إسرائيلية في عملية إرهابية نفذتها حماس أدت لمقتل مدني إسرائيلي وليس عسكري. لا تسقطوا في فخ دعاية وأكاذيب حماس https://t.co/jlYSOWQ2Dq — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 5, 2019

ومن جانبه، قال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي:

لحظة إصابة سيارة مدنية إسرائيلية في عملية إرهابية نفذتها حماس أدت لمقتل مدني إسرائيلي وليس عسكري. لا تسقطوا في فخ دعاية وأكاذيب حماس.

وسبق أن قالت حركة حماس إنها دمّرت جيبًا عسكريًا يتبع لقوات الجيش الإسرائيلي، بشكل كامل، شمال قطاع غزة.

أطلق إرهابيو حماس والجهاد صاروخ كورنيت على سيارة مدنية إسرائيلية وقتلوا سائقها بزعم أنها ناقلة جند عسكرية ولكن هذه الصور تظهر الحقيقة.



هذه هي الرجولة الفلسطينية: قتل المدنيين.



نواصل عملياتنا النوعية ضد أوكار الإرهابيين في قطاع غزة. #حماس_والجهاد_تحت_القصف pic.twitter.com/gFoFA1YhLr — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) May 5, 2019

وأفادت بأن الجيب كان مليء بالجنود، ودُمّر شرق بيت حانون. مرجحة مقتل 3 جنود إسرائيليين. ومنوهة إلى أن العملية مصورة. وذلك بحسب موقع "غزة الآن".

وذكرت مصادر فلسطينية، أن كتائب القسام استهدفت الجيب العسكري، من نوع "فولفو"، واستهدف بصاروخ موجه وتم تدميره بالكامل، وبقيت النار مشتعلة فيه لفترة طويلة، دون وصول أي تعزيزات إسرائيلية للمكان.

القسام يستهدف جيب عسكري اسرائيلي بصاروخ موجهhttps://t.co/FY4JBwW3sC — وكالة شهاب (@ShehabAgency) May 5, 2019

وأكدت مصادر إسرائيلية إصابة جيب لرجل أمن إسرائيلي في "كيبوتس أور هنير" قرب حدود غزة وإصابة من بداخله بحالة خطيرة.

وسبق أن أعلنت كتائب عز الدين القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس في قطاع غزة، إطلاق صاروخ موجه على مركبة إسرائيلية، ظهر اليوم الأحد.

وجاء في بيان صادر عن الكتائب: "في إطار عمليات الغرفة المشتركة للرد على العدوان.. كتائب القسام تستهدف مركبة عسكرية صهيونية شمال القطاع، بصاروخ موجه مطور، وتصيبها بشكل مباشر".

ومن جانبها، نشرت القناة العبرية الـ"13"، مساء اليوم، الأحد، شريطا فيديو يوضح من خلاله استهداف المقاومة الفلسطينية لباص إسرائيلي مليء بالجنود، وإن لم يشر إلى وجود قتلى أو إصابات بداخله.