السعودية تعلن غدا الاثنين أول أيام شهر رمضان

ذكرت ذلك "قناة الإخبارية" السعودية، بعد ثبوت رؤية الهلال في أنحاء متفرقة من البلاد.
عاجل | #المحكمة_العليا: غدا أول أيام #شهر_رمضان_المبارك. #الإخبارية pic.twitter.com/ygFsoN3kLo— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 5, 2019
وتشارك المراصد الفلكية في محافظات البلاد، الجهات الحكومية والأفراد المهتمين في رصد "هلال رمضان".
بث مباشر | بيان من الديوان الملكي. #رمضان https://t.co/u1MoJwrrBt— وزارة الإعلام (@media_ksa) May 5, 2019
وتتبع العديد من الدول العربية والإسلامية، ومن بينها دول الخليج ومصر وفلسطين والأردن وأفغانستان وباكستان وغيرها، السعودية في تحديد بداية ونهاية شهر رمضان، فيما تتبع عدد من الدول الإسلامية الأخرى، مثل تركيا وماليزيا، النظام الفلكي في حساب الأشهر القمرية.
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