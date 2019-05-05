السعودية تعلن غدا الاثنين أول أيام شهر رمضان

أعلنت السعودية أن غدا الاثنين 6 مايو / أيار، هو أول أيام شهر رمضان لعام 1440 هجرية (2019 ميلادية).

ذكرت ذلك "قناة الإخبارية" السعودية، بعد ثبوت رؤية الهلال في أنحاء متفرقة من البلاد.

وتشارك المراصد الفلكية في محافظات البلاد، الجهات الحكومية والأفراد المهتمين في رصد "هلال رمضان".

وتتبع العديد من الدول العربية والإسلامية، ومن بينها دول الخليج ومصر وفلسطين والأردن وأفغانستان وباكستان وغيرها، السعودية في تحديد بداية ونهاية شهر رمضان، فيما تتبع عدد من الدول الإسلامية الأخرى، مثل تركيا وماليزيا، النظام الفلكي في حساب الأشهر القمرية.