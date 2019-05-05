دار الافتاء المصرية تعلن غدا الاثنين أول أيام شهر رمضان

أعلنت دار الإفتاء المصرية، أن غدا الاثنين 6 مايو / أيار، هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

جاء ذلك في بيان على الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، اليوم الأحد 5 مايو.

وقالت صحيفة "أخبار اليوم" المصرية، إن الدكتور شوقي علام، مفتى الجمهورية، أعلن نتيجة رؤية استطلاع هلال شهر رمضان المبارك لعام 1440 هجريا، مؤكدا أن يوم الأحد 5 مايو هو المتمم لشهر شعبان وغدا الاثنين 6 مايو أول أيام رمضان.

تم استطلاع هلال شهر رمضان بالرؤية الشرعية

غدًا الاثنين 6-5-2019م هو أول أيام شهر رمضان

كل عام وأنتم بخير

تقبل الله منكم صالح الأعمال pic.twitter.com/7NBtF5yihm — دار الإفتاء المصرية 🇪🇬 (@EgyptDarAlIfta) May 5, 2019

أعلنت السعودية أن غدا الاثنين 6 مايو / أيار، هو أول أيام شهر رمضان لعام 1440 هجرية (2019 ميلادية)، حسبما ذكرت "قناة الإخبارية" السعودية، ذلك بعد ثبوت رؤية الهلال في أنحاء متفرقة من البلاد.

وتتبع العديد من الدول العربية والإسلامية، ومن بينها دول الخليج ومصر وفلسطين والأردن وأفغانستان وباكستان وغيرها، السعودية في تحديد بداية ونهاية شهر رمضان، فيما تتبع عدد من الدول الإسلامية الأخرى، مثل تركيا وماليزيا، النظام الفلكي في حساب الأشهر القمرية.