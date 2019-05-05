سوريا تعلن غدا الإثنين أول أيام شهر رمضان

أعلن القاضي الشرعي الأول في دمشق محمود المعراوي أن غدا الإثنين هو أول أيام شهر رمضان المبارك في سوريا

أفادت وكالة "سانا" الرسمية السورية أن القاضي الشرعي الأول في دمشق محمود المعراوي أعلن أن يوم غد الإثنين هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

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وقال القاضي المعراوي في بيان له اليوم الأحد:

"ثبت بالوجه الشرعي أن أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1440 هجري هو يوم الإثنين الموافق السادس من أيار لعام 2019 ميلادي أعاده الله على الأمة العربية والإسلامية بالخير والبركة وقد تحققت الآمال بالعزة والنصر".

وأعلنت كل من مصر والسعودية أن غدا الإثنين 6 مايو/أيار، هو أول أيام شهر رمضان لعام 1440 هجرية (2019 ميلادية).

وتتبع العديد من الدول العربية والإسلامية، ومن بينها دول الخليج ومصر وفلسطين والأردن وأفغانستان وباكستان وغيرها، السعودية في تحديد بداية ونهاية شهر رمضان، فيما تتبع عدد من الدول الإسلامية الأخرى، مثل تركيا وماليزيا، النظام الفلكي في حساب الأشهر القمرية.