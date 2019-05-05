الحوثي يناقش مع غريفيث تنفيذ اتفاق الحديدة وتبادل الأسرى

القاهرة — سبوتنيك. وقال المتحدث باسم جماعة "أنصار الله"، ورئيس وفدها المفاوض محمد عبدالسلام في بيان على "تويتر" إن اللقاء ناقش "آخر المستجدات بخصوص مسار اتفاق السويد خاصة الحديدة والعراقيل التي يختلقها الطرف الآخر للحيلولة دون التقدم والتنفيذ".
وبشأن ملف الأسرى، ذكر عبدالسلام، أن الحوثي "أعاد التذكير بأهمية إنجاز خطوات فيه خاصة مع حلول الشهر الكريم كونه قد بات هذا الجانب منسيا لدى تحالف العدوان ومرتزقته".
وأشار إلى أن الحوثي "أكد أهمية تسهيل عودة جثمان وزير الداخلية إلى صنعاء كموضوع إنساني خالص، مستهجنا المنع السعودي لعودته".
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