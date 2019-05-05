الحوثي يناقش مع غريفيث تنفيذ اتفاق الحديدة وتبادل الأسرى

التقى زعيم جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، عبدالملك الحوثي، اليوم الأحد، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث الذي يزور صنعاء حاليا، حيث ناقشا تنفيذ اتفاق الحديدة وتبادل الأسرى.

القاهرة — سبوتنيك. وقال المتحدث باسم جماعة "أنصار الله"، ورئيس وفدها المفاوض محمد عبدالسلام في بيان على "تويتر" إن اللقاء ناقش "آخر المستجدات بخصوص مسار اتفاق السويد خاصة الحديدة والعراقيل التي يختلقها الطرف الآخر للحيلولة دون التقدم والتنفيذ".

© REUTERS / Tarek Fahmy غريفيث يصل صنعاء لبحث تنفيذ خطة إعادة الانتشار في الحديدة

وأضاف ‏أنه جرى "مناقشة مجموعة من المواضيع التي تتعلق بالوضع الإنساني وتفاقم المعاناة لدى الشعب اليمني جراء الكثير من الإجراءات التعسفية التي تمارسها السعودية والامارات وما يقدم لهما من غطاء دولي تمنحه أمريكا وبريطانيا".

وبشأن ملف الأسرى، ذكر عبدالسلام، أن الحوثي "أعاد التذكير بأهمية إنجاز خطوات فيه خاصة مع حلول الشهر الكريم كونه قد بات هذا الجانب منسيا لدى تحالف العدوان ومرتزقته".

وأشار إلى أن الحوثي "أكد أهمية تسهيل عودة جثمان وزير الداخلية إلى صنعاء كموضوع إنساني خالص، مستهجنا المنع السعودي لعودته".