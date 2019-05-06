ترامب يعلن تأييده التام لإسرائيل في مواجهة الهجمات الصاروخية ويحذر سكان غزة

ترامب يقول على تويتر إنه يؤيد إسرائيل تماما في مواجهة الهجمات الصاروخية ويحذر سكان غزة من أن مثل هذه الأفعال ستؤدي إلى "مزيد من الشقاء" ويدعو لإنهاء العنف.