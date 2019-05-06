قطر تصدر بيانا بعد وصف أحد مسؤوليها المصريين بـ"الأعداء"

علقت الحكومة القطرية على تصريحات المدير التنفيذي لشركة "الخطوط الجوية القطرية"، أكبر الباكر، التي وصف فيها المصريين بالأعداء.

© AP Photo / Kamran Jebreili مسؤول قطري يصف المصريين بالأعداء... ويكشف هكذا سنعاملهم (فيديو)

ورفض مكتب الاتصال الحكومي هذه التصريحات، وأكد، خلال بيان ، حرص دولة قطر التام على ترابط المجتمعات والشعوب في مختلف دول العالم، وسعيها الدائم لتعميق أواصر المحبة ونبذ الكراهية بين الشعوب.

وقال المكتب، بعد موجة استياء كبيرة بسبب هذه التصريحات، إن "موقف دولة قطر كان وسيظل دائما واضحا بضرورة عدم إقحام الشعوب في الخلافات التي تنشأ بين الدول، إذ ستظل دولنا تستمد قوتها من تماسك شعوبنا ومجتمعاتنا".

وأوضح البيان أن وزارة الداخلية في دولة قطر (إدارة شؤون الوافدين) هي الجهة الوحيدة المخولة بإصدار سمات الدخول إلى البلاد بمختلف أنواعها، حسب موافقة الجهات المختصة وطبقا للنظم والقوانين واللوائح المنظمة لذلك، وكذلك الاتفاقيات المشتركة مع الدول الأخرى، مشيرا إلى أن أي تصريحات تخرج عن تلك الأطر القانونية، لا تمثل السياسة المعمول بها في وزارة الداخلية.

وأكد مكتب الاتصال الحكومي أن "دولة قطر ترحب بجميع شعوب العالم"، وأن "مختلف النشاطات المتبادلة بين الشعوب، سواء الثقافية والرياضية والسياحية والاقتصادية وغيرها، هي من وسائل التقريب بين الشعوب مهما كان حجم الخلافات بين الدول".

مكتب الاتصال الحكومي يؤكد حرص دولة #قطر على ترابط المجتمعات والشعوب.https://t.co/4lftq99bfj — مكتب الاتصال الحكومي (@GCOQatar) May 5, 2019

وسبق أن أثار المدير التنفيذي لـ "الخطوط الجوية القطرية"، أكبر شركة طيران حكومية في الدولة، انتقادات واسعة، على خلفية إعلانه، خلال مؤتمر صحفي السبت الماضي، رفضه منح تأشيرات الدخول للمصريين، الذين وصفهم بـ "الأعداء".