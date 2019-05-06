بالصورة... هذا ما فعله وزير الخارجية اللبناني بـ"قذيفة" حزب الله

نشر وزير الخارجية والمغتربين اللبناني، جبران باسيل، اليوم الاثنين، على حسابه الخاص على "تويتر" صورة للقذيفة التي أهداها له "حزب الله" اللبناني خلال زيارة له لبلدة جبيل الشمالية.

وظهر في الصورة المنشورة القذيفة التي تحولت إلى مزهرية للورود، حيث قام وزير الخارجية اللبناني بوضع زهور برتقالية فيها.

ونظم احتفال شعبي شارك فيه وزير الدفاع إلياس بو صعب، والنائب سيمون أبي رميا، ومسؤول المنطقة الخامسة في "حزب الله" الشيخ محمد عمرو.

وأثارت صورة وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، وهو يحمل قذيفة مستعملة مع مسؤولين في حزب الله اللبناني جدلا واسعا في لبنان.

يذكر أن القذيفة استخدمها "حزب الله" في معركة تحرير جرود عرسال في العام 2017.