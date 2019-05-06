الديوان الملكي السعودي يعلن حالة وفاة في أول أيام رمضان

أعلن الديوان الملكي السعودي، صباح اليوم الاثنين 6 مايو/أيار، حالة وفاة داخل العائلة المالكة.

أعلن الديوان الملكي السعودي، صباح اليوم الاثنين 6 مايو/أيار، حالة وفاة عاجلة داخل العائلة المالكة.

وأصدر الديوان الملكي بيانا، صباح اليوم، نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أعلن فيه وفاة الأميرة، حصة بنت سعود بن عبد الله بن سعود بن فيصل آل سعود.

الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير عبدالعزيز بن فيصل بن سلمان بن محمد آل سعود.https://t.co/6RrMXEq2Ih#واس — واس (@spagov) May 6, 2019

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وأشار الديوان في بيانه إلى أن الأميرة المتوفاة، هي والدة الأمير عبد العزيز بن فيصل بن سلمان بن محمد آل سعود.

وأعلنت أن جنازة الأميرة المتوفاة ستخرج بعد صلاة العصر من جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض.