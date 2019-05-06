رئيس وزراء فلسطين: نرفض أي بيانات تساوي بين الجاني والضحية لمن يهاجم قطاع غزة

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رئيس وزراء فلسطين: نرفض أي بيانات تساوي بين الجاني والضحية لمن يهاجم قطاع غزة