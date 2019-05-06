العاهل الأردني يعزي بوتين بضحايا حادث طائرة الركاب الروسية

أصدر الديوان الملكي الأردني، اليوم الاثنين، تعازيه بضحايا حادث حريق طائرة ركاب في مطار شيريميتيفو الدولي بموسكو أمس.

وحسب نشرة رسمية صادرة عن الديوان الملكي الأردني اليوم الاثنين، فقد "بعث الملك عبد الله الثاني، برقية تعزية إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بضحايا حادث حريق طائرة الركاب في مطار شيريميتيفو الدولي بموسكو".

جلالة الملك عبدالله الثاني يعزي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بضحايا حادث حريق طائرة الركاب في مطار شيريميتيفو الدولي بموسكو #روسيا #الأردن — RHC (@RHCJO) May 6, 2019

وأعرب العاهل الأردني، في البرقية، عن "أصدق مشاعر التعزية والمواساة للرئيس بوتين وعائلات الضحايا والشعب الروسي الصديق، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين".

كما عبّر السفير الأردني في موسكو، أمجد العضايلة، في تغريدة على حسابه على موقع "تويتر"، عن" أصدق مشاعر التعزية والمواساة للشعب الروسي الصديق وللحكومة الروسية ولعائلات الضحايا الأبرياء الذين قضوا نحبهم في حادث احتراق طائرة الركاب الروسية ‎سوخوي سوبر جيت التابعة لشركة ‎إيرفلوت الروسية في مطار ‎شيريميتوفو".

اصدق مشاعر التعزية والمواساة ل #الشعب_الروسي الصديق وللحكومة الروسية ولعائلات الضحايا الأبرياء الذين قضوا نحبهم في حادث احتراق طائرة الركاب الروسية #سوخوي_سوبر_جيت التابعة لشركة #ايرفلوت الروسية في مطار #شيريميتوفو وأدى الى مقتل ٤١ من اصل ٧٨ شخصا كانوا على متنها. — Amjad Odeh Adaileh (@Amjad_O_Adaileh) May 6, 2019

هذا وأعلنت لجنة التحقيقات الفدرالية الروسية عن مقتل 41 شخصا، بحادث طائرة الركاب الروسية ‎سوخوي سوبر جيت التابعة لشركة ‎ايرفلوت الروسية في مطار ‎شيريميتوفو، عقب انطلاقها في رحلة من العاصمة موسكو إلى مدينة مورمانسك.

وكانت شركة إيرفلوت الروسية أعلنت السيطرة على الحريق، وذكرت الشركة في بيان، أن طائرة "إيرفلوت" تؤكد المعلومات حول اشتعال محرك الطائرة في عقب هبوطها في مطار شيريميتفو، وأوضحت الشركة أن الطائرة "اضطرت للهبوط اضطراريا لأسباب تقنية".

هذا ووجه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس الأحد، الجهات المختصة بإجراء تحقيق شامل لكشف أسباب وملابسات حادث احتراق طائرة الركاب، كما أعطى توجيهاته بتقديم "المساعدة الفورية إلى كل من يحتجاها، معربا عن خالص تعازيه لعائلات الضحايا وأقاربهم.المحتاجين إليها".