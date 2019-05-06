نتنياهو: جددنا سياسة "تصفية الكبار" في غزة

قال رئيس الوزراء الإٍسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه أمر بإبقاء الدبابات والمدافع حول قطاع غزة، مشيرا إلى أن المعركة لم تنته، وأنه يجب على الجيش أن يستعد للمراحل المقبلة.

© Sputnik . ترامب يؤيد إسرائيل في عدوانها على قطاع غزة

وكتب نتنياهو، على "تويتر" اليوم الاثنين: "جددنا في اليومين الأخيرين سياسة تصفية كبار الإرهابيين وقتلنا العشرات من إرهابيي حماس والجهاد الإسلامي وأسقطنا أبراج الإرهاب".

ولفت نتنياهو إلى أنه عقد مع وزير الدفاع جلسة مشتركة لتقييم الوضع في مقر قيادة المنطقة العسكرية الجنوبية، وقام بزيارة الجرحى في مستشفى سوروكا ببئر السبع".

وقال في تدوينة أخرى: "واضح بأن هذه ليست نهاية المعركة ولذا أوعزت بالاستعداد للمراحل القادمة وأوعزت أيضا بإبقاء الدبابات وقوات المدفعية حول قطاع غزة".

وتابع: "أود أن أشيد بسكان الجنوب على صمودهم وبقادة جيش الدفاع وبجنوده على عملهم الحازم".

وتوصلت أطراف دولية، في وقت متأخر من ليل أمس الأحد، لاتفاق وقف إطلاق نار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، وذلك بعد جولة من التصعيد منذ يوم الجمعة الماضية أسفرت عن مقتل 28 فلسطينياً وإصابة نحو 60 جراء الغارات الإسرائيلية في أنحاء القطاع، فيما قُتل أربعة إسرائيليين بصواريخ المقاومة الفلسطينية التي سقطت في عدة بلدات ومستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة.

رئيس الوزراء نتنياهو:



جددنا سياسة تصفية كبار الإرهابيين وقتلنا العشرات من إرهابيي حماس والجهاد الإسلامي.



غيرنا قواعد اللعبة وحماس تدرك ذلك جيدا.



هذه ليست نهاية المعركة ولذا أوعزت بالاستعداد للمراحل القادمة وأوعزت أيضا بإبقاء الدبابات وقوات المدفعية حول قطاع غزة. pic.twitter.com/KzRDp1qaDe — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) May 6, 2019

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، مساء الأحد، بأن "مصر وقطر تنجحان بالتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة يدخل حيز التنفيذ منتصف الليلة".

ويشهد قطاع غزة تصعيدا أمنيا منذ أيام، حيث أسفر القصف الإسرائيلي لعشرات المواقع في القطاع عن مقتل وإصابة عشرات الفلسطينيين، وتدمير سبعة بنايات سكينة، فيما قُتل مستوطن إسرائيلي جراء سقوط قذيفة صاروخية أطلقت من قطاع غزة وسقطت في مدينة عسقلان جنوب إسرائيل.

غيرنا قواعد اللعبة وحماس تدرك ذلك جيدا.



ومع ذلك، واضح بأن هذه ليست نهاية المعركة ولذا أوعزت بالاستعداد للمراحل القادمة وأوعزت أيضا بإبقاء الدبابات وقوات المدفعية حول قطاع غزة.



أود أن أشيد بسكان الجنوب على صمودهم وبقادة جيش الدفاع وبجنوده على عملهم الحازم". pic.twitter.com/rHDdS6sK1A — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) May 6, 2019

وتوترت الأوضاع على حدود غزة مع إسرائيل منذ مارس/ آذار 2018، حينما انطلقت مسيرات العودة الفلسطينية، التي تطورت إلى مواجهات مع القوات الإسرائيلية أسفرت عن مقتل وإصابة مئات الفلسطينيين.