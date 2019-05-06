لأول مرة منذ المقاطعة... أمير قطر يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء البحرين

تلقى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء البحريني، الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة.

ذكرت ذلك وكالة الأنباء القطرية (قنا) في تدوينة على "تويتر" اليوم الاثنين، مشيرة إلى أن رئيس وزراء البحرين هنأ أمير قطر بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

سمو أمير البلاد المفدى يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء البحرين هنأه خلاله بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. #قنا pic.twitter.com/xOInFqc7D4 — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) May 6, 2019

ويعد هذا الاتصال هو الأول بين أمير قطر وأحد قادة البحرين، منذ أزمة المقاطعة بين الدوحة ودول المقاطعة (مصر والسعودية والإمارات والبحرين)، التي بدأت منذ 5 يونيو عام 2017.

وتسببت تلك الأزمة في قطع العلاقات الدبلوماسية بين الدوحة والدول الأربع، وتسببت في توقف الحركة البحرية والبرية والجوية بينها وبين تلك الدول.

وتتهم دول المقاطعة، الدوحة بدعم الإرهاب ومحاولة زعزعة الاستقرار في المنطقة والتحول عن محيطها العربي باتجاه إيران، وهي اتهامات تنفيها الدوحة بشدة وتعتبر أنه لا أساس لها من الصحة.