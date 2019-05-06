عودة 3800 مواطن سوري إلى مناطقهم في ريف دير الزور المحرر

عاد 3800 مواطن سوري إلى مناطقهم المحررة من تنظيم "داعش" في الريف الغربي لمدينة البوكمال، وسط احتفال جماهيري حاشد.

وبحسب وكالة "سانا" السورية، عاد 3800 مواطن سوري إلى قراهم وبلداتهم الواقعة غربي مدينة البوكمال، التابعة لمحافظة دير الزور، بعد تحريرها من تنظيم "داعش"، وتأهيل المرافق الأساسية والحيوية فيها.

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وأكد محافظ دير الزور، عبد المجيد الكواكبي، أن القرى والبلدات التي عاد لها سكانها هي: السيال والصالحية والعباس والجلاء وقطعة البوكمال والطواطحة وحسرات والرمادي والسيال، وذلك بعد مرسوم العفو الذي يهدف إلى إعادة جميع المواطنين إلى قراهم وبلدتهم.

وبيّن الكواكبي، أنه تم تأهيل كافة البنى التحتية في هذه البلدات والقرى، وتأمين مختلف الخدمات الأساسية والضرورية، من مياه ومخابز ومراكز صحية ومدارس.

وأضاف الكواكبي أنه تم تفعيل المرافق الحكومية، كالنواحي الشرطية والبلديات والمجمعات القضائية، كما أشار إلى أنه يتم العمل لتأمين كافة مستلزمات الإنتاج الحيواني والزراعي، لتمكين الناس من إعادة ممارسة حياتهم الطبيعية.

وشارك العائدون باحتفال جماهيري حاشد، أقيم في ناحية الجلاء غربي البوكمال، وعبروا عن سعادتهم وامتنانهم للجيش السوري الذي قضى على "داعش" ومكنهم من العودة مجدداً لمنازلهم.

وأكدوا على أنه يجب التعاون وتضافر الجهود بين الجميع للتغلب على جميع آثار الحرب، وإعادة الإعمار والنهوض بالبلد من جديد، طالبين من جميع الشباب الالتحاق بالجيش السوري لإعادة الأمان لجميع مناطق سوريا والقضاء نهائياً على الإرهاب.